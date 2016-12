8. Maul- und Klauenseuche

Während den Dreharbeiten brach in der Tschechoslowakei die Maul- und Klauenseuche aus. Das hatte zur Folge, dass die an ihre Schauspieler gewöhnten Pferde nicht an die Drehschauplätze in der DDR verlegt werden durften. Für Ersatz wurde gesorgt und Pferdekenner können bei genauem Hinsehen erkennen, welche Szenen wo gedreht wurden.