Die Literatur steckt voller Geheimnisse - Decknamen, Geheimgänge, streng gehütete Tagebücher oder heimliche Liebschaften. An der diesjährigen Erzählnacht mit dem Motto "Streng geheim, Ultrasecret, Segretissimo, Secretischem" können solche Rätsel gelesen, aufgespürt und geknackt werden.

Schulhäuser, Bibliotheken, Buchhandlungen, Jugendtreffs oder Gemeinschaftszentren sind die Orte, wo Spürnasen die Geschichten hören und sich an die Arbeit machen können, die darin erzählten Geheimnisse zu lüften.

Die Erzählnacht ist ein Leseförderungsprojekt des Schweizerischen Instituts für Kinder- und Jugendmedien (SIKJM), das es seit 1990 zusammen mit Bibliomedia Schweiz und UNICEF Schweiz alljährlich im November initiiert.

Um die Veranstaltungsorte zu unterstützen, hat das SIKJM auf seiner Website eine Medienliste mit breit gefächerten Lesetipps veröffentlicht: Im riesigen Angebot für Kinder ist auch das Buch "Geheimversteck und Geisterstunde" (2013) von Cornelia Funke, während sich Jugendliche und Erwachsene etwa Urs Widmers Roman "Der Geliebte der Mutter" (2003) vornehmen können.

Trifft die Erzählnacht auf das gleiche Echo wie in den letzten Jahren, dann beteiligen sich an diesem - so das SIKJM - "grössten Kulturanlass der Schweiz" mehr als 600 Veranstaltungsorte mit rund 70'000 Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen.