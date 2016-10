Ende war für ihn der Anfang. Nicht das Ende, sondern Michael Ende, Autor von «Jim Knopf und der Lokomotivführer». Es war der erste Berufswunsch von Peter René Baumann, damals Peterli genannt. Lukas der Lokiführer war stark, hatte für alle Probleme eine Lösung, erlebte Abenteuer. «So wollte ich auch sein», schreibt der Peterli von damals in seiner neuen Autobiografie: «DJ Bobo: Popstar – Der ganz normale Wahnsinn».

Der beginnt dort, wo Peterli noch gar nicht auf der Welt ist. 1966 in Davos. Ruth, 22, Floristin aus Kölliken, dekoriert die Tische in einem Hotel. Ruth ist schlank, mit ihrem Lächeln betört sie Luigi, Rezeptionist aus Guardia Lombardi bei Napoli. Er macht ihr Komplimente wegen ihrer schlanken Beine und ihres roten Mundes. Amore brach sich Bahn, schreibt Bobo über die Love Story der zwei Menschen, die ihn bald zeugen würden.

Doch die Saison in Davos ist irgendwann finito, aus Ruth und Luigi werden Brieffreunde. 1967, neue Saison, neuer Ort: Ascona. Amore, solo una ultima volta, nur ein letztes Treffen, bitte, bitte! In einer Zimmerstunde kommt es zum Wiedersehen. Luigi und meine Mama ruhten sich auch aus, nur, na ja, sagen wir – aktiver als andere das taten. Nach der Saison fuhr man nach Hause. Ruths Bauch wurde rund. Luigi bot ihr via Briefpost die Ehe an, aber Ruth wollte nicht nach Napoli ziehen, und ihre Eltern sagten: Wir helfen dir, dein Kind grosszuziehen, gemeinsam. Das war nicht selbstverständlich, Ende der Sechzigerjahre. So kam Peter René Baumann am 5. Januar 1968 in Kölliken zur Welt.

Wenn der Alkohol zuschlug

«Popstar» ist nicht die erste Autobiografie von DJ Bobo. 2000 war im Zytglogge-Verlag ein Büchlein mit dem Titel «Gestatten, René Baumann» erschienen. Eine deutsche Autorin half ihm beim Schreiben. In der az-Rezension hiess es: «Die Ausführungen sind häufig sehr trivial.» Beides ist beim neuen Werk gleich geblieben: deutsche Co-Autorin, simpler Erzählstil. Das Resultat sind Sätze wie: Jetzt hatte es in meinem Herzchen soeben «pzooinggg» gemacht.

Das Buch wurde nicht in erster Linie für die Schweizer, sondern für die Deutschen Fans geschrieben. So ist die Rede vom «Schweizer Kartenspiel Jass». Wenn «Gipfeli» geknabbert werden, gibt es dazu ein Glossar in Klammern: Bei euch sagt man eher Croissants.

«Deutschland ist für mich viel wichtiger», sagte Bobo schon 2010 im Interview mit unserer Zeitung. Die Tour zum soeben erschienenen Album «Mystorial» macht 2017

24-mal in Deutschland, zweimal in der Schweiz und einmal in Österreich Halt.