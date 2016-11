Heiliges Feuer

Nicht alle, die Abend für Abend irgendwo in der Schweiz Lampen richten, Töne regeln, Garderoben betreuen, Plakate aufhängen, Gäste begrüssen, Bier zapfen oder Künstler bekochen, sind so legendär wie der MC aus Thun. Manche Kulturhäuser werden von Vereinen betrieben, andere gehören der jeweiligen Gemeinde und wieder andere, wie etwa die unvergleichliche Mühle Hunziken, stehen unter der Leitung von Privatpersonen. Was jedoch alle Betreiberinnen und Betreiber solcher Häuser gemeinsam haben, ist ihr selbstloses Engagement für eine Sache, die sich nur schwer in konkreten Zahlen ausdrücken lässt. Kultur veranstalten, ist in aller Regel kein einträgliches Geschäft. Es braucht dazu dieses heilige Feuer, das kaum einer so lange am Brennen hielt, wie der allseits betrauerte Mokka-Pädu.

Uns Reisenden in Sachen Kunst, die wir Woche für Woche mehrmals an die Tür eines Kulturhauses klopfen, ist zuweilen gar nicht richtig bewusst, wie sehr wir auf die Dienstwilligkeit der Veranstalter angewiesen sind. Müssten wir allein von den Einnahmen der jeweiligen Abendkasse leben, wären viele von uns wohl längst verhungert. Neben den öffentlichen Subventionen ist das häufig unbezahlte Engagement des Kulturpersonals die grösste Unterstützung, die wir Anspruch nehmen.

Der Gebriebene

Veranstalter sind meist Getriebene. Ihr Antrieb ist die Neugierde. Sie sind auf der ständigen Suche nach künstlerischen Darbietungen, die den Ansprüchen ihres Hauses, ihres Publikums und ihres eigenen Geschmacks genügen. Nicht selten besuchen sie Künstlerbörsen und andere Kulturhäuser, um sich über das kulturelle Angebot auf dem Laufenden zu halten. Daneben bearbeiten sie unzählige Anfragen. Sie hören sich durch den Dschungel musikalischer Neuerscheinungen und lesen sich durch Berge von Büchern und Projektbeschrieben. Dabei sind sie immer bemüht, das labile Gleichgewicht zwischen ihrem künstlerischen Anspruch und finanziellen Sachzwängen ihres Hauses zu halten.

Mir ist keine Weltgegend bekannt, die eine derartige Dichte an Auftrittsmöglichkeiten für Musik und Bühnenkunst aufweist, wie die Deutschschweiz. Es gibt hier kaum ein Dorf, an dem nicht mehr oder weniger regelmässig kulturelle Veranstaltungen angeboten werden. Dass es dafür – neben dem politischen Willen, nicht alles tot-zusparen – die Bereitschaft vieler braucht, selber aktiv zu werden, geht viel zu oft vergessen. Professionelle und ehrenamtliche Kulturveranstalter leisten einen wesentlichen Beitrag dazu, dass unser Land lebenswert ist und hoffentlich bleibt.

Sein Vermächtnis

Pädu Anliker hatte die Angewohnheit, die Menschen in seiner Heimatstadt direkt anzusprechen. Wenn er beispielsweise in einem Lokal die Zeitung las und dabei auf etwas stiess, das ihn bemerkenswert dünkte, konnte es vorkommen, dass er Unbekannte am Nebentisch in ein angeregtes Gespräch verwickelte. Sein Interesse galt nicht bloss seinem Arbeitsplatz, sondern seinem gesamten Lebensumfeld. Diese Sichtweise können wir uns alle zum Vorbild nehmen. Sie ist wohl das wichtigste Vermächtnis eines Menschen, der stellvertretend steht für all die unzähligen Frauen und Männer im Land, die unsere Kultur täglich am Laufen halten.