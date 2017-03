1995 erschien sein poetisches Manifest «Kanak Sprak» – und machte den 1964 im türkischen Bolu geborenen Feridun Zaimoglu schlagartig bekannt. Denn seine in einer Art poetischem Rapp verfassten Prosastücke gaben der in Deutschland lebenden türkischen Subkultur eine Stimme und verschafften ihr Gehör. Die von ihm als sogenannte «Deutschländer» Klassifizierten lieben ihn seither dafür – und stilisierten ihn zu einem «deutschen Malcolm X».

In seinen Geschichten kamen Rapper, Herumlungerer oder Gelegenheitsstricher in ihrem ganz eigenen, bisweilen ziemlich kruden Idiom zu Wort – einem faszinierenden, deutsch-amerikanischen Strassenslang, den Zaimoglu zu einem poetischen Neu-Sprech der Marke Türkisch-Deutsch verschmolz. Die viel besuchten Lesungen des sprachpoetischen Erneuerers wuchsen regelmässig zu wilden, deutsch-türkischen polit-veranstaltungsähnlichen Happenings aus, auf denen die Gäste ihren «Bruder» frenetisch feierten. Es folgten die Bände «Abschaum» und «Koppstoff», in denen Zaimoglu erneut seine Sensibilität für das gesprochene Wort demonstrierte – sein hellwaches Gehör, verbunden mit der Fähigkeit, Idiome aufzufangen und

in eine neue, ganz eigene Sprache zu übersetzen.

An den Wurzeln der Sprache

Inzwischen gehen über zwanzig Bücher, ein Dutzend Drehbücher sowie eine gefühlte Million verfasster Zeitungsartikel, Reportagen und gedruckte Statements auf das Konto

des umtriebigen Vielschreibers. Mit seinem faszinierenden Luther-Roman «Evengelio» ist Zaimoglu nun zu seinen sprachschöpferischen Wurzeln von einst zurückgekehrt. Denn sein Buch, dessen Handlung am 4. Mai 1521 einsetzt – und eine Erzählspanne von knapp zehn Monaten umreisst –, lässt eine weiss Gott ferne, versunkene Zeit leuchtend wiederauferste-

hen. Und mit ihr die heute geradezu bizarr anmutende Art, in der damals gesprochen wurde.

Zaimoglus Roman zoomt sich porentief an den 1546 in Eisleben in der Grafschaft Malsfeld verstorbenen Reformator heran – und nimmt dabei jene Phase seines wildbewegten Lebens unter die Lupe, da Luther nach dem Wormser Reichstag von Karl V. in «Acht und Bann geschlagen» wurde – und damit als sogenannter «Vogelfreier» galt, entrechtet und geächtet. Luther hatte sich geweigert, sich von seinen Schriften zu distanzieren, in denen die Herrschenden einen Gotteslästerer zu erkennen glaubten. Und so zog ihn der ihm verbundene Kurfürst Friedrich von Sachsen kurzerhand «aus dem Verkehr», nahm ihn in «Schutzhaft» und kerkerte ihn auf der Wartburg ein, um ihn vor seinen Verfolgern zu schützen.

«Ich ward vor viele Herren gerufen», klagt Luther zu Beginn, der sich in seinem Umwälzungsbegehren jäh gestoppt sieht, «jetzt bin ich gescholten und versteckt, bin ins Rattennest gestossen.» Gleichwohl vollbringt der streitbare Geist hinter den dicken, ihn von der Welt abschneidenden Mauern der Wartburg sein grösstes Werk: In nur zehn Wochen über-

trägt er geradezu rauschhaft das Neue Testament ins Deutsche.

Ein charismatisches Porträt

In Sequenzen und Nahaufnahmen von stupender Dichte und scheinbarer Authentizität führt Zaimoglu uns einen Luther vor, der in seiner wilden, halsstarrigen Entschlossenheit geradezu charismatisch anmutet. Denn der Mann – ein grosser, einsamer, unbezwingbarer Geist – ist überzeugt von seiner Mission. Wäre da nicht auch noch der Satan, mit dem er sich neben all denen, die ihm für sein «gotteslästerliches» Tun ans Leder wollen, in Gedanken immer-

zu herumschlagen muss. Überliefert werden uns Luthers Kämpfe mit dem Bösen an sich und seinen diversen Glaubenswidersachern von dem Landsknecht Burkhard, den Zaimoglu ihm kurzerhand erfindet – und zu «Schutz und Trutz» zur Seite stellt. Dem selbstherrlichen Neuerer Luther freilich behagt das gar nicht.

Und so giftet er gegen seinen Beschützer: «Ich lob mein Tintenhorn, ich hob meine Feder, er lobt Schwert und Axt, und er lobt den falschen Römerfürst.» Der vom Reformator Beschimpfte indes hält ihm gelassen entgegen: «Hab von Dir kein Nutzen, Meister. Hab auf meine Ehr geschworen, dass ich dein Leib und Leben schütze, wenn sie dir auf die Haut kommen, muss ich an deiner Seite sein. Friss das bisschen und scheiss das bisschen, dann ist Ruh in der Seel.» Burkhard selbst sieht sich gefangen zwischen seinen diversen Solidaritäten: Einerseits fühlt er sich dem Papst, dem Kaiser und den «Römlingen» verbunden. Andererseits sieht er sich kompromisslos zum Schutz für den Renegaten und Kirchenreformer abgestellt. Ein Widerspruch, der ihn zerreibt. Denn den grossen Luther sieht er keineswegs in Rosarot: «Er möchte den Abgott stürzen, er möchte hassen die Ablassprediger und Messpfaffen, er möchte, dass in armseligen Hütten und in grossen Adelshäusern Jesu Geistesart einzieht. Düsteren Sinnes wird er, wenn ihm die Scharen nicht folgen, da er doch das helle Gotteswort verkündet.»

In Originalen den Ton finden

Tatsächlich steht Luther zum Zeitpunkt der Erzählung mit dem Rücken zur Wand. Alle wollen seinen Kopf. Doch der triumphiert am Ende in der ihm verordneten Abgeschiedenheit – und vollbringt Allergrösstes! Denn wie sagt er einmal, sich selbst Mut machend: «Gegen die Trübnis helfen Rasereien.» Also rast er.

Doch wie gelingt es einem Autor anno 2017, sich den Sprachgestus des Jahres 1512 wie selbstverständlich anzuverwandeln? «Ich habe viel in Luthers Sendbriefen gelesen», erklärte Feridun Zaimoglu kürzlich dazu. «So habe ich den Ton gefunden. Und ich dachte, diese Sprache, diese Worte müssen nah an Luther gewebt werden.» Das ist ihm so eindrucksvoll gelungen, dass man meint, mit im Raum zu sein, wenn Luther seine Sprache erhebt – und unbeirrt von Häschern Satan aufbricht in seine aufrührerischen Unternehmungen des Geistes.

«Ich habe mich beim Schreiben an das gehalten, was ich bei jedem Buch tue: Ich vergesse mich, ich zerstöre mich. Vor allem bei Luther musste ich mich völlig vergessen», bekannte Zaimoglu. Er hat sich zerstört, hat Platz gemacht für einen Grösseren. Sein Buch demonstriert es eindrucksvoll. Als ein Triumph poetischer Nachdichtungskunst.