Einige Leute finden die Demos kontraproduktiv: Trump könne sich so als Held stilisieren.

Es ist viel wichtiger, ein Zeichen zu setzen – auch gegen aussen: Dass das, was jetzt passiert, nicht amerikanisch ist und der Verfassung total widerspricht. Das Gefährliche ist ja auch, dass man denkt, hier würde so etwas nicht passieren. Aber Europa ist auch

nicht über jeden Zweifel erhaben.

Hier hat man viel von der Spaltung der Gesellschaft gelesen. Haben Sie das so erfahren?

Kurz nach den Wahlen war ich in San Francisco. Ein Mann hat mir einen Parkplatz weggeschnappt, ich habe ihn nur böse angeschaut. Dann ist er ausgestiegen, hat gesagt, «You cunt» – also Fotze – «Ich muss jetzt nicht mehr politisch korrekt sein, Donald Trump ist mein Präsident.» Das ist beängstigend. Aber diese Ressentiments waren ja vorher auch da. Es ist sicher besser, wenn eine solche Eiterbeule aufbricht und man sieht, mit was man es zu tun hat.

Im Buch beschreiben Sie Rassismus. Eine neue Erfahrung und anders als in der Schweiz?

Ich glaube, es ist ähnlich wie in der Schweiz. Als ich im Kanton Aargau lebte, hingen diese Plakate: Ali G., Vergewaltiger – und bald Schweizer? Aber es gab auch Gegenstimmen. Ich glaube, Rassismus gibt es überall und Menschen, die ihn bekämpfen, auch – die Frage war nicht ernst gemeint, oder?

Ich meinte unterschwelligen Rassismus, der den Leuten nicht bewusst ist.

Den Leuten ist das sehr bewusst: Sie sehen einen mexikanischen Indianer und denken: Arbeiter, obdachlos. Mir ist das nie so entgegengeschlagen, aber ich bin einfach weiss. Ich habe selbst Vorurteile. Die Frage ist bloss, ob man versucht, sie abzulegen. Oder ob man sie für wahr hält.

Vor zwei Jahren haben Sie bereits ein autobiografisches Buch geschrieben. Warum jetzt wieder?

Ich schreibe sowieso auf, was ich Tag für Tag erlebe, um zu verstehen, was passiert. Das ist für mich wie Zähneputzen. Es zu veröffentlichen, war für mich beim letzten Buch ein Ringen: Wen interessiert das? Nach dem Erscheinen war ich von den Reaktionen überwältigt. Die Fragen: Ist das jetzt mein Leben? Wem gehört mein Leben? Habe ich ein Recht auf ein Eigenleben? gehören nicht nur mir. Ausserdem hat der Verlag gesagt: So wie das Buch aufhört, gibt das eine Fortsetzung. Es ging diesmal eher um die Frage, was dazugehört und was

der Bogen der Geschichte ist.

Von klein auf wollten sie schreiben. Berühmt zu sein, war nie Ihre Vorstellung. Aber die meisten Leute werden das Buch wegen Ihrer Person lesen.

Ich habe nicht gemeint, ich wollte nicht berühmt sein. Dann müsste ich jetzt nicht ein Interview geben. No offense – aber für mich ist das arbeiten. Schreiben ist einfach das, was ich mache. Damit bin ich nicht alleine. John Irving hat über Lese- und Pressereisen gesagt: Das ist der Preis, den ich zahle, damit ich nachher wieder ein paar Jahre in Ruhe an meinem Schreibtisch sitzen kann. Ich will mich keinesfalls da-

rüber beklagen, aber berühmt sein kam einfach in meinen Kinderträumen

nicht vor! (lacht)

In Santa Fe sind Sie mittlerweile zu einem Sightseeing-Punkt geworden. Stört Sie das?

Einmal ist jemand einfach in meinen Garten gegangen, und das ist wirklich eine Ausnahme. Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich da eine Grenze gesetzt und gesagt: Da ist meine Haustüre und da ist mein Sofa und da sitze ich in den Unterhosen und nein, so

nah dürfen Sie jetzt doch nicht kommen. Viele Schweizer, die nach Santa Fe kommen, legen mir einen Zettel in den Briefkasten – eine hat mir einmal Schokolade aus Aarau mitgebracht, Brändli-Bomben. Da freue ich mich sehr und gehe auch drauf ein.

In Ihrem Buch schreiben Sie über Ihre neue Liebe.

War Ihnen das nicht zu persönlich?

Victor hat gesagt hat: Schreib, was du willst, ich vertraue dir. Aber für mich war es eine grosse Herausforderung. Ich wollte kein «Ätsch-bätsch-Buch» machen – kein Buch, das sich so liest: Weisst Du, das ist jetzt das perfekte Leben. Ich wollte, dass man spürt, dass es eine ganz grosse Liebe ist, aber

nicht weil alles perfekt wäre, sondern weil diese Liebe viel aushält und viele Fenster aufmacht, weil neue Einsichten und Herausforderungen da sind. Es

ist etwas Neues für mich, über das Glück zu schreiben.

Kann man, wenn man älter ist, besser mit Nähe und Distanz umgehen?

(lacht) Nein. Gefühl ist … ich bin wie eine junge Dampfwalze. Ich bin einfach… wusch. Das war ich immer. Das Herz ist, glaube ich, alterslos.