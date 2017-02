1917 - ein wahrscheinlich massiv unterschätztes Jubiläum. Ja, klar, die Russische Revolution. Aber die war weit weg - und welche war es jetzt gleich noch? Der Mann der russischen Revolution war Lenin. Und war der nicht mal in Zürich? Und dann die Geschichte mit dem verplombten Zug. Irgendwie hängt die Schweiz da auch mit drin. Und vielleicht kommt beim Einen oder Anderen auch eine Assoziation hoch: Der Koloss mit den tönernen Füssen, Russland, das mit seinem Zarenregime doch schon lange auf der Kippe stand - es hat das Bild fast usurpiert. Ursprünglich stammt es aus der Heiligen Schrift, aus dem Buch Daniel. Aber es trifft den historischen Sachverhalt punktgenau.

Eine Ausstellung zu 1917 - auch eine in der Schweiz - muss mit Russland zusammenarbeiten, damit überhaupt etwas gezeigt werden kann. Und das ist nicht einfach, weil es in Russland natürlich auch jede Menge Ausstellungen über 1917 gibt. Das sagte jedenfalls Kristiane Janeke, vom Historischen Museum Berlin, mit dem das Landesmuseum Zürich kooperiert hat.

Eine Ausstellung zu 1917 muss alles das klären, was oben angetönt wurde. All diese verschwommenen Gedächtnis- und Erinnerungsfetzen, die wir alle irgendwie haben. Denn 1917 ist in Russland wirklich etwas passiert, was neu war. Nicht die Revolution als solche, das gab es in der Geschichte immer wieder. Aufbegehrt wurde schon immer und die Verhältnisse waren in der Mehrzahl der Fälle eher so, dass Veränderung angesagt war als nicht.

Im Rückblick erscheinen uns die beiden «grossen» europäischen Revolutionen ziemlich «angesagt». Die Louis-Dynastie in Frankreich war ebenso morsch und überlebt wie das Zarentum in russischen Riesenreich. Beide Revolutionen waren von einer Erwartung unterfüttert, die sich als Humanitäts-Symphonie ankündigte, aber bald in schrille Misstöne überging.

Schön «illustriert» - im wahrsten Sinn des Wortes - wird das in der Ausstellung durch die Kunst. Zu Beginn der Ausstellung, im Zimmer «Verheissung», sieht man Werke der Russischen Avantgarde. Sie sind «abstrakt», zwangsläufig, weil der Realismus vergangenheitsverhaftet war. Der Aufbruch, den das andeutet, wird dann später vom ZK der Kommunistischen Partei in einer Art diskreditiert, dass einem schon nur dadurch angst und bange wird. «Unverständlich» fürs Volk sei, mehr Naturalismus wird kommandiert und das mündet dann in diese schrecklichen Werke des Soz-Realismus. Nur Hammer und Sichel in der Hand eines muskulösen Arbeiters markieren den Unterschied zu faschistischen und nationalsozialistischen Heldendarstellungen.