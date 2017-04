Diese Bronzeskulptur in Berlin ist eine vergrösserte Kopie. Ein Original steht im Baselbiet im Eingang eines Einfamilienhauses. Es ist vier mal kleiner und hat auf einer Kommode Platz. Daneben ein Osterstrauss. Rechts hängen Jacken an einer Garderobe, ein Töffhelm liegt auf der Ablage. Vier Familienmitglieder gehen aus und ein. Hier wird nicht andächtig verharrt, hier wird gelebt. Neben und mit diesem Mahnmal an unermessliches Leid. Neben und mit Dutzenden im Haus verteilten Skulpturen, Drucken, Grafiken, Holzschnitten, Kohle- und Kreidezeichnungen von Käthe Kollwitz, eine der bedeutendsten deutschen Künstlerinnen des 20. Jahrhunderts.

In diesem Haus in Baselland steht eine der grössten privaten Kollwitz-Sammlungen der Welt. Was die Skulpturen angeht, so gilt sie gar als eine der drei grossen Privatsammlungen neben denjenigen in Köln und Südafrika. Käthe Kollwitz ist seit Jahren die gemeinsame Passion der kunstinteressierten Besitzer, ein Ehepaar, das zwar die Werke nicht gerade versteckt, aber in einer Tageszeitung doch lieber anonym bleiben möchte. Sie haben das erste Mal einer Journalistin ihre Sammlung gezeigt.

«Nie wieder Krieg!». Ein Jugendlicher reckt seinen Arm in die Höhe, die linke Hand auf dem Herzen, die rechte zum Schwur geformt. Noch so ein ikonisches Bild von Kollwitz, diesmal ein Plakat, hängt an der Wand über der Kommode mit der Pietà. Kollwitz hat es 1924 geschaffen, als Aufruf für eine Massenkundgebung; dessen Teilnehmende warnten zehn Jahre nach Ausbruch des Ersten Weltkriegs vor den Gefahren eines neuen Krieges. «Nie wieder Krieg!» – mit diesem Plakat ist die Kollwitzsammlerin aufgewachsen, es gehörte ihren Eltern. «Man spürt schon als Kind die Energie und Kraft, die da ist», sagt sie.