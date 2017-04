Wie ist das bei Ihnen selber? Sind Sie jemand, der versucht, sich selbst zu verwirklichen, also von einem Kern ausgeht, den es herauszuschälen gilt? Oder sind Sie eher jemand, der sich mal so oder so erfinden möchte?

Ich brauche Zeit und lasse mir Zeit. Das kann ich von mir sagen. Ich versuche langsam herauszuschälen, wer ich eigentlich bin, aber auch, welche verschiedenen Facetten ich habe. Ich entwickle auch meine Projekte sehr langsam. Um mir das leisten zu könne, sorge ich dafür, dass ich sehr tiefe Lebenskosten habe, eine sehr billige Miete. Und erst seit ein paar Jahren merke ich, dass mein postmigrantischer Hintergrund eine Rolle spielt. Vor ein paar Jahren habe ich herausgefunden, dass wir eine komplett jüdische Vergangenheit haben. Die Familie meiner Grossmutter mütterlicherseits ist jüdisch.

Für diese Familie, wenn ich sie in Tel Aviv besuche, ist ganz klar: Ich bin Jude. Auch wenn ich das nicht praktiziere, ist das interessant. Und ich habe mich angefangen zu fragen, woher das eigentlich kommt, dass ich in meinen Arbeiten immer die Frage von Identität und Realität als Konstrukt thematisiere. Vielleicht hat das damit zu tun, dass ich aus einer kulturell heterogenen Familie komme. Gruppenzugehörigkeit ist für mich immer ambivalent. Das gibt Ihnen wahrscheinlich auch eine Offenheit für andere?

Es gibt eine Offenheit. Aber sie ist gleichzeitig auch eine Unsicherheit. Ich befrage mich permanent. Darum brauche ich auch viel Zeit für alles.

Sie haben also gemerkt: Was ich mache ist autobiographischer als ich gedacht habe?

Ja, 2009 sass ich vor der Kusine meiner Grossmutter in Tel Aviv - sie ist letzten Sommer gerade 100 geworden – und habe plötzlich gemerkt, ich sitze vor einer Zeitzeugin. Ein grosser Teil ihrer Familie ist in Auschwitz ums Leben gekommen. Ich habe dann auch erfahren, dass meine Urgrossmutter in Auschwitz war, was ich nicht gewusst hatte. Ich wusste nur, dass mein Urgrossvater in Buchenwald gestorben ist. In jenem Jahr habe ich «Imitation of Life» gemacht, meine Dekonstruktion des Dokumentarischen. Das war eine paradoxe Situation.

Am Holocaust kann man nicht rütteln.

Potenziell kann jeder an allem Rütteln. Eine Dokumentation ist im besten Fall ein juristischer Prozess. Potenziell kann man jedoch bei keinem Zeugen wissen, ob sie wirklich die Wahrheit sprechen. Es gibt ein Verfahren und am Ende wird ein Urteil oder eine Entscheidung getroffen. Ich entscheide mit einer gewissen Regelmässigkeit, an dieses Verfahren zu glauben.

Es gibt nicht viel, das besser dokumentiert ist als der Holocaust.

Klar. Die andere Frage ist, wie man ihn historisch einordnet. Und aus welcher Perspektive. Für meinen indischen Freund ist er zum Beispiel eine Randnotiz. Für mich als Europäer war das erstmal total irritierend. Ich bin ja familiär und historisch damit verbunden. Aber es gibt andere Perspektiven, als die «westliche». Die Wirklichkeit ist polyperspektivisch. Daraus entsteht die Möglichkeit des Zweifels. Sie ist ein Grundbaustein der menschlichen Ordnung. Damit müssen wir umgehen.

Wo sehen Sie noch Potenzial auf Ihrem Theatergebiet, was möchten Sie noch ausloten?

Mich interessiert die physische Versehrtheit von uns, die Verletzbarkeit. Das hat mit dem Tod meines Vaters zu tun, den ich letztes Jahr beim Sterben bis zum Schluss begleitet habe. Vor anderthalb Jahren war ich wegen einer Gehirnblutung selber im Spital. Dann ist man plötzlich auf die eigene Versehrbarkeit zurückgeworfen. Und ich habe gemerkt, im Wort «vulnerability» steckt das Wort «ability». Verletzbarkeit als Fähigkeit zu sehen, das interessiert mich. Es geht darum, Verletzbarkeit mit anderen zu teilen. Ich glaube, das hat Sprengkraft.

Gibt es dazu ein konkretes nächstes Theaterprojekt?

Noch nicht. Ich habe ein paar Ideen. Aber ich lasse mir Zeit.