Andrew Holland übernahm die Direktion von Pro Helvetia im November 2012, als neue gesetzliche Grundlagen in Kraft getreten waren. Er habe die Kulturstiftung erfolgreich durch die Phase der Neuausrichtung und durch den parlamentarischen Prozess der Kulturbotschaft 2016-2020 geführt, schrieb Pro Helvetia am Montag in ihrer Medienmitteilung.

Insgesamt arbeitete Holland zwölf Jahre für Pro Helvetia. "Aus persönlichen Gründen" habe er sich entschieden, die Stiftung Ende April 2017 zu verlassen.

Bis dahin stehe er "zur Verfügung", um eine reibungslose Übergabe seines Amtes sicher zu stellen, so Pro Helvetia weiter. Direktor bleibt Holland allerdings nur auf dem Papier. Ab 1. November übernimmt Sabina Schwarzenbach, Leiterin des Bereichs Kommunikation, die Direktion ad interim.

Seine Tätigkeit bei Pro Helvetia begann Andrew Holland 2004 als Leiter der Abteilung Tanz. Von 2009 bis 2012 leitete er den Bereich Förderung und war stellvertretender Direktor.

Holland habe auch die Öffnung der Stiftung im Bereich Design und Digitale Medien hin zur Wirtschafts- und Innovationsförderung initiiert, schreibt Pro Helvetia weiter. Gewidmet habe er sich der kulturellen Vielfalt in den Regionen. Zudem habe er die Erweiterung des Aussenstellennetzes in Russland und Lateinamerika angestossen.