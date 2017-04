Der blaue Edelstein mit dem Namen "Apollo Blue" und sein rosafarbenes Gegenstück "Artemis Pink" wurden am Montag in London vorgestellt. Die Edelsteine sind nur fingernagelgross und beinahe schlicht. Sie sollen am 16. Mai in Genf versteigert werden. Diamanten mit einer so kräftigen Färbung seien "extrem selten", hiess es in einer Mitteilung von Sotheby's.

Wer sie als Paar tragen will, muss für beide den Höchstpreis hinblättern. Jeder wird als separates Los versteigert. "Apollo Blue" wird auf umgerechnet 36 bis 47 Millionen Euro geschätzt. "Artemis Pink" soll umgerechnet rund 12 bis 17 Millionen Euro einbringen.