Ebenfalls gewürdigt würde Muschgs Auseinandersetzung mit dem Werk Hermann Hesses, sagte am Dienstag der Geschäftsführer der Gesellschaft, Hans-Martin Dittus. Muschg plane, die mit 10'000 Euro dotierte Ehrung am 13. Mai in Calw selbst entgegenzunehmen. Der Tag der Preisverleihung ist gleichzeitig der 83. Geburtstag des Schriftstellers.

Muschg, der sich auch als Literaturwissenschaftler einen Namen gemacht hat, gilt als ausgewiesener Hesse-Kenner und Verehrer des 1877 in Calw geborenen und 1962 in der Schweiz gestorbenen Dichters und Literaturnobelpreisträgers. Der neue Preis soll die Auseinandersetzung mit Hesses Werk fördern. Er wird alle zwei Jahre im Wechsel mit dem schon länger bestehenden und mit 15'000 Euro dotierten Preis der Calwer Hermann-Hesse-Stiftung vergeben.