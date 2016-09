Die Anrainergemeinden im Perimeter der künftig neuen Brückenführung über die Aare haben, wie man so schön sagt, einen Pfosten gegen drohendes Unheil eingeschlagen. Sie lassen die kantonalen Stellen wissen, was für sie wo infrage kommt. Die Holzbrücke aus dem Jahr 1863 zwischen Fulenbach und Murgenthal ist nämlich in die Jahre gekommen und dem heutigen Verkehr nur noch bedingt gewachsen.