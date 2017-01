Die SP Biberist hat es in der Hand, bei den Wahlen im Mai nicht nur die Anzahl ihrer Sitze im Gemeinderat auszubauen, sondern auch das Gemeindepräsidium zu erobern. Mit Simon Bürki und Stefan Hug haben die Genossen zwei solide und valable Kandidaten in ihren Reihen. Die bürgerlichen Parteien hingegen tun sich eher schwer und haben es in den letzten vier Jahren verpasst, eine Persönlichkeit aufzubauen, die das Erbe von Martin Blaser antreten könnte.