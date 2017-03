Unsere Freundschaft ist einseitig, sie beschränkt sich auf das Anhören ihres Podcasts «Fest und Flauschig» auf Spotyfi, und mein einziger Beitrag an die Konversation war das nasale Rausprusten meines Tees. Weil sich Jan Böhmermann so facettenreich und inbrünstig

über ihn echauffierte, musste ich mir anschliessend mit eigenen Augen diesen Tim Raue auf Netflix ansehen. In «Chef’s Table» werden Chef-Köche aus der ganzen Welt porträtiert.

Was heute zu salzig ist, schmeckt morgen nach nichts mehr

In dieser Folge war es ein sehr hässiger deutscher Pfannen-Hengst, der in seinem Restaurant wütend auf die Arbeitsfläche schlägt, wenn der Erbsenpüree-Tropfen nicht perfekt auf dem Teller platziert wird. Er muss aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen die Sous-Chefs und Jungköche ganz harsch und viel zu laut zwingen, den Fisch noch schärfer und irgendwelchen Matchapudding noch matchiger zu machen. Man hat Angst vor seinen Augenbrauen und noch mehr Mitleid hat man mit seinen Mitarbeitern. Schnell glaubte ich zu wissen, dass bei ihm das, was heute zu salzig ist, morgen plötzlich nach gar nichts schmeckt. Unberechenbar, dieser Raue.

Ich whatsappte mit meinen echten Freunden, die ich nicht nur von Funk und Fernsehen

oder Podcasts kenne, ob sie nicht auch diese «Chef’s Table»-Sendung schauen wollten, und plötzlich überbordeten die Chat-Nachrichten mit hobbypsychologischen Analysen zu Tim Raues Armbanduhr oder zu seinem Verhalten dem anderen Geschlecht gegenüber. Ich möchte hier nicht weiter ausführen, zu welchem Schluss wir gekommen sind, pfffffhahahahah, gekommen sind Tim Raues Frauen wohl nie — Exgüse.

Natürlich zieht eine Sendungsempfehlung zwingend Vorschläge zu anderen Sendungen nach sich. An diesem verschwenderischen Sonntagabend waren es Kochsendungen. Wir klickten also, per WhatsApp verbunden, gemeinsam weiter zu Lyas Lieblingsfolge von «Fuck, That’s Delicious», schauten livetickernd «Chef’s Night Out», wo ein Wiener Koch sich durch gefühlt ganz Österreich durchsäuft, und landeten ganz kurz bei «Fuel», in der eine sehnige, sehr hübsche Balletttänzerin erzählt, was sie isst, oder eben nicht isst. Irgendwann, wenn man am Ende des Internets angekommen ist, und ohne dass man es will, findet man sich bei René Schudel wieder und schaut zu, wie er knöcheltief im Meer auf einem ungemütlichen Stein sitzt und aus der Kühlbox Avocados pult, um sie auf einer Crevette zu drapieren. Und wenn man dann ganz leer hier gelandet ist, fragt man sich: «Wieso? Wieso habe ich grad diese Kolumne gelesen?»

Wer kostet denn überhaupt dieses zusammengenähte Entenhuhn?

Genau so ging es mir auch. Es kreischsägte in meinem Hirn und ich fragte mich, weshalb es so verdammt viele Kochsendungen gibt und wann und ob es sich irgendwann ausgekocht hat, und wieso ich hier dringend darüber schreiben muss. Aber – und das ist noch tausendmal unter den Nägeln brennender – was hat dieses verdammte zweifingerbreite Stück Fisch auf diesem ganz unappetitlich wirkenden Trockeneis-Bett gekostet? Und bin ich die Einzige, die es abartig findet, dass ein Koch eine halbe Ente und ein halbes Huhn zusammennäht, um es dann als Entenhuhn auf seine Speisekarte zu setzen?

Es tut mir leid, falls ich Sie hier wie Tim Raue zurücklasse, unbefriedigt und mit einem flauen Gefühl im Magen – minus fünf Minuten kostbarer Lebenszeit. Heute müssen Sie etwas

Bedeutendes machen, um das zu kompensieren. Gönnen Sie sich doch einen Wassermelonen-Kaugummi.