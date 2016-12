Nach 8 Jahren gibt Christian Dorer die Chefredaktion der Aargauer Zeitung und die publizistische Leitung des Zeitungsverbunds az Nordwestschweiz ab und stellt sich einer neuen Herausforderung. Aus Sicht der AZ Medien ist dies natürlich bedauerlich, andererseits haben wir ein gewisses Verständnis dafür, dass Christian Dorer noch einmal etwas Neues anpacken will, trat er doch seine Stelle bei der AZ im jugendlichen Alter von 34 Jahren an.

Dorer hat unsere Zeitung stark geprägt und sie in der liberalen Mitte positioniert. Den Linken waren wir zu rechts und den Rechten zu links, während die Mitte-Parteien sich über mangelnde Unterstützung beklagten. Allen Leuten recht getan ist eine Kunst, die niemand kann. Konsequent hielt Dorer die Unabhängigkeit der Redaktion hoch, verteidigte ihre Haltung und blieb gegenüber Einflussversuchen resistent.

Pointiert und scharfsinnig nahm er jede Woche in einem Leitartikel Stellung zu aktuellen Themen, getragen und inspiriert von einer liberalen Haltung und vom gesunden Menschenverstand. Wöchentlich einen Leitartikel zu verfassen, ist ein unglaublicher Kraftakt, erfordert von einem Chefredaktor nebst all seinen anderen Aufgaben ein hohes Mass an Disziplin, Beobachtungsgabe und Klarsicht.