Die Stadt Bern hat keine Probleme. Das haben die letzten Wahlen eindrücklich gezeigt. Beim Duell um das Stadtpräsidium hatten die beiden Konkurrenten inhaltlich keine Differenzen. Und das wichtigste Thema in der Lokalpolitik ist eine 18 Millionen Franken teure Velobrücke. In Bern — ok, auch in anderen Städten — gibt es gar eine besondere Spezi von Politikern: die Velopolitiker.

Bern ist also sorgenfrei. Das zeigt sich auch an anderen Geschäften, die die Exekutive an ihren Sitzungen so behandelt. Diese Woche passte die Stadtregierung die Verordnung des Bärengrabens — dieser heisst heute offiziell Bärenpark — an: Eltern ist das Tragen von Kindern auf den Schultern entlang der Sicherheitsabschrankungen neu explizit verboten.

Wir Eltern sind sehr dankbar, dass sich die Berner Stadtregierung derart um die Sicherheit unserer Kinder sorgt. Denn manchmal sind wir mit den Gefahren des Lebens tatsächlich überfordert. Vor allem freuen wir uns aber, dass die Regierung uns wieder einmal bestätigt hat: Wir leben in einer problemfreien Stadt!