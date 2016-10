Doch selbst die reguläre irakische Armee ist kein Garant gegen Kriegsverbrechen. Amnesty International (AI) warnt vor Vergeltungsaktionen gegen die Zivilbevölkerung. In ihrem gestern veröffentlichten Bericht bezieht sich AI auf Mai und Juni, als die irakische Armee die Stadt Falludscha zurückeroberte. Tausende vor dem IS geflohene Zivilisten seien Opfer von Folter, willkürlicher Haft oder gar Mord geworden.

Zwischen Türken und Kurden gibt es ebenfalls akutes Konfliktpotenzial. In Syrien sowie in der Türkei selber gehen die Türken massiv gegen Kurdenmilizen vor. Sollte die Türkei aktiv in den Krieg um Mossul eingreifen, könnte diese Rivalität auch hier zum offenen Krieg führen. Und schliesslich sind sich die sunnitischen Stammeskrieger mit Support aus Saudi-Arabien und den Golfstaaten und die Schiitenmilizen, die teilweise von Iran trainiert und finanziert werden, spinnefeind. Sollten sie aufeinanderprallen, wäre ein Gemetzel innerhalb der Anti-IS-Koalition denkbar.

Mossul hat für den IS strategische und symbolische Bedeutung. In der Grossen Moschee rief IS-Führer Abu Bakr al-Baghdadi – seither mehrmals totgesagt – im Juli 2014 das Kalifat aus. Laut IS-Propaganda soll die um jeden Preis verteidigt werden. Angeblich haben die Dschihadisten einen Graben um die Stadt gezogen und mit Öl gefüllt, das notfalls in Brand gesteckt werde. Auch von Tausenden von Sprengfallen ist die Rede. Erstes Ziel der Militäroperation ist es, die Stadt vollständig zu umzingeln, um IS-Kämpfer daran zu hindern, in syrische, vom IS kontrollierte Gebiete zu entkommen. Es gibt allerdings Anzeichen dafür, dass wichtige Exponenten der Terrormiliz bereits aus Mossul abgeschlichen sind.

Die IS-Terroristen tragen ihren Krieg in andere Landesteile

Trotzdem rechnen Amerikaner und Iraker mit Wochen oder gar Monaten bis zur vollständigen Befreiung. Schon in Sindjar, Ramadi und Falludscha hatte der IS Hunderte Sprengfallen hinterlassen. Auch setzten die Dschihadisten Selbstmordattentäter ein, die Fahrzeuge voller Sprengstoff in Armeestellungen explodieren liessen. In der Kunst, mit wenigen, zu allem bereiten Fanatikern maximalen Schaden anzurichten, sind die IS-Terroristen Meister.

Man sollte sich nicht der Illusion hingeben, mit der Befreiung Mossuls werde der IS tödlich getroffen. Und erst recht nicht, der Irak käme damit zur Ruhe. Vielmehr trägt die Terrormiliz ihren Krieg in andere Landesteile und in weitere Länder. Blutige Attentate, namentlich gegen Schiiten, sind im Irak an der Tagesordnung. Aus Syrien und Libyen werden immer wieder Übergriffe des IS gemeldet. Infiltrationsversuche nach Europa sind bekannt; neuerliche Attentate sind kaum vermeidbar. Und in weitere islamische Länder sickern die Dschihadisten und ihre extremistische Ideologie ein: Tunesien, Algerien, Malaysia, Indonesien, Pakistan, Bangladesch.

ausland@azmedien.ch