Wofür lohnt es sich für die Schweizer Jugend, noch zu kämpfen? Die AHV? Weit entfernt und geht gerade den Bach runter. Frauenstimmrecht? Längst eingeführt. Gleichberechtigung? Ist im Gang. Chancengleichheit? Mach selbst etwas aus deinem Leben. Freiraum? Brauch ich nicht – kann zu Hause eh tun und lassen, was ich will. Klimawandel? Zu abstrakt.

Die Schweizer Jugend rutscht nach rechts. Zu diesem Ergebnis kommt die Schweizer Jugendbefragung ch-x. 36 Prozent der 19-Jährigen identifizieren sich mit der politischen Rechten, 36 Prozent mit der Mitte und 28 Prozent mit der Linken. Ausserdem sinkt die Toleranzgrenze gegenüber Homosexuellen und Ausländern. Augen reiben bei der Linken. Schliesslich waren sie während Jahrzehnten der politische Kompass für die Schweizer Jugend. Noch bei der vorangegangenen Umfrage aus dem Jahr 2006 erreichten sie 41 Prozent.

Links war für die Schweizer Jugend über Generationen alternativlos. Allein, um sich vom Patriarchat im Elternhaus abzugrenzen oder dem konservativen Establishment den Stinkefinger zu zeigen, existierte nur eine Richtung. Und natürlich die Kämpfe: für mehr Autonomie, mehr Gehör, mehr Gleichheit, mehr Toleranz. Links auf der Überholspur. Getragen auch von unzähligen Trittbrettfahrern, eventgetriebenen Partygängern. Links war gesund. Die Seuche hiess Spiessbürgertum.

Vielleicht ist es gar nicht schlecht, dass unsere Jugend nicht mehr gleichgeschaltet denkt. Gleichwohl soll es der Jugend vorbehalten sein, die Pole zu besetzen. Wer, wenn nicht der

Jugend, soll ein ideologischer Freibrief ausgestellt werden? In diesem Kontext ist nicht der Rechtsdrall erstaunlich, sondern die Tatsache, dass 36 Prozent in der Mitte ihren Hafen finden. Farblose Konformisten, ist man geneigt zu schimpfen. Und wohin soll das führen? Zu einer Politik der aufgeblähten Mitte, der Langeweile, der fehlenden Visionen? Schliesslich galt bislang: Je länger auf der Welt, desto näher rückt man in die Mitte. Aber wenn sich jetzt schon

die 19-Jährigen in der Mitte tummeln, drohen die Pole zu schmelzen. Für eine lebendige Demokratie alles andere als schöne Aussichten.

Unschuldig an dieser Entwicklung sind wir Eltern nicht. Verstehen Sie mich nicht falsch: Das ist nicht per se schlecht. Nur, wo es früher an Empathie mangelte, haben wir heute eher ein Überangebot. Kommt dazu, dass wir uns jugendlich kleiden, die Musik der Jugendlichen hören, uns jugendlich ausdrücken, durch Sport jugendlich bleiben. Kurz: die Eltern als Freund und Helfer. Für die Jugend besteht kein Anlass mehr für Rebellion und Abgrenzung.

Wir sind Vorbilder. Als solche selbst geprägt von der Wohlstandsgesellschaft. Auf der ständigen Suche nach Optimierung für das eigene Wohl. Vielleicht wählen wir hin und wieder links, um der Umwelt Gutes zu tun. Und spenden tun wir auch mal, um unser Gewissen zu beruhigen. Aber Gewerkschaft und Solidarität, der Kampf um soziale Gerechtigkeit – linke Themen, die unter einer dicken Staubschicht liegen. Und die Jugend? Sie strebt nach Reichtum und Selbstbestimmung. Ihre Vorbilder heissen nicht Che Guevara. Cool sind Rich Kids, die das Geld ihrer Eltern verprassen. Doch Kommerz ist Gift für linke Ideen. Und die Jugend will mehr Schutz als Öffnung. Denn seit dem 11. September 2001 steht für sie ausser Frage, dass das Fremde das Böse verkörpert. Es ist also anzunehmen, dass die Politik der Isolation ihren Triumphmarsch fortsetzen wird.

Die Jugend von heute ist die erste Generation seit langem, die befürchten muss, dass es ihr schlechter geht als den Eltern. Besitzstand wahren lautet die Maxime. Und welche Partei setzt auf eine bewahrende Strategie? Die SVP. Sie versteht es wie keine andere Partei im Land, Ängste zu schüren, Schuldige zu benennen, einfache Antworten auf schwierige Fragen zu liefern. Und wer gefährdet in den Augen der SVP unseren Wohlstand? Die Einwanderer.

Die zunehmende Fremdenfeindlichkeit unserer 19-Jährigen ist das Destillat einer fragwürdigen SVP-Strategie. Müssen wir deshalb Alarm schlagen? Nein. Erstens sind keine rechtsextremen Tendenzen auszumachen. Zweitens ist unsere heterogene Jugend im hormonellen Ausnahmezustand, mit Launen und Stimmungen so beweglich wie ein Schwanenhals.