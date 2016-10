Und der Staat? Es gibt seit Februar keinen verfassungsmässigen Präsidenten. Übergangsstaatschef Jocelerme Privert blieb während des Sturms in Deckung. Am Sonntag sollte nach mehreren Anläufen eigentlich ein neuer Präsident gewählt werden. Aber der Wahlrat CEP sagte die Abstimmung auf unbestimmte Zeit ab. Boykott, Gewalt und Betrug hatten verhindert, dass Präsident Michel Martelly am 7. Februar von einem gewählten Nachfolger abgelöst wurde. Die politische Klasse in Haiti ergeht sich in politischen Scharmützeln und bereichert sich schamlos, anstatt für den Aufbau des Landes zu sorgen. Ein wichtiger Faktor, warum Haiti bis heute nicht auf die Füsse gekommen ist.

Haiti ist das ärmste Land der westlichen Hemisphäre. Sechs von zehn Haitianern leben in extremer Armut mit weniger als einem Euro am Tag. Arbeitslosigkeit und Analphabetismus liegen bei 60 Prozent, das jährliche Pro-Kopf-Einkommen bei rund 700 Dollar, viermal niedriger als in der benachbarten Dominikanischen Republik. Auf dem Entwicklungsindex der Vereinten Nationen belegt Haiti Platz 168 von 189 Ländern. Armut, Anarchie, Verwahrlosung, Naturkatastrophen, Seuchen und die unfähige, zerstörerische politische Klasse machen das Land zu einem der ärmsten Flecken auf dem Planeten. Ein Kreislauf, sagen Entwicklungshelfer und Diplomaten, aus dem es kein Entrinnen zu geben scheint. Die Rückständigkeit ist dermassen gross, dass zwischen den ständigen Naturdesastern und den politischen Krisen kaum ein Aufbau von Strukturen möglich ist.

Lediglich äusserlich ist nach dem Beben ein Fortschritt erkennbar. Port-au-Prince ist moderner geworden. Hotels wurden wieder auf- und neu gebaut. Supermärkte, Strassen, Büro- und Geschäftsgebäude entstehen. Böse Zungen behaupten, das sei die Infrastruktur, die für das Heer von Helfern notwendig sei. Sogar ein erster vorsichtiger Tourismus entsteht wieder und zieht bisher vor allem die Haitianer in der Diaspora an. Aber auch zerstörte staatliche Einrichtungen wurden wieder aufgebaut.