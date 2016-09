Das Corpus Delicti ist über 500 Seiten dick und in einer Sprache verfasst, die Fachleute vor Herausforderungen stellt und Laien überfordert: Der Lehrplan 21, Grundlage dafür, was die Deutschschweizer Kinder in Zukunft lernen sollen. Kein Wunder also, hat ihn kaum jemand ausserhalb von Fachkreisen überhaupt gelesen.

Das wäre auch kein Problem – würden nicht in mehreren Kantonen demnächst die Stimmbürger an die Urnen gebeten, um über seine Abschaffung abzustimmen. Die Argumente der Gegner von «konstruktivistischem Ansatz» bis zur Abschaffung der Wissensvermittlung stiften dabei mehr Verwirrung, als dass sie bei der Entscheidungsfindung helfen würden.

Hört man sich bei Basler Lehrpersonen um, die bereits mit dem Lehrplan 21 arbeiten, wird schnell klar: alles halb so wild. Auch in Basel sind Lehrer noch Lehrer, welche die Vermittlung von Wissen als eine ihrer zentralen Aufgaben sehen. Neu sind sie jedoch verpflichtet, sich Gedanken zu machen, wie ihre Schülerinnen das Gelernte auch anwenden können.

Wie bei anderen zentralen Elementen des Lehrplans – Medienkompetenz etwa oder Unterstützung in der Berufswahl – geht es nicht darum, dass unseren Schülern eine Weltanschauung aufgedrückt wird. Die Idee ist schlicht, sie auf die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts vorzubereiten.

Es ist unsinnig, ja schädlich, ideologische Grabenkämpfe über den Lehrplan zu führen. Überlassen wir die Diskussion über inhaltliche Feinheiten denjenigen, die wissen, wovon sie reden. Es gibt keinen Grund, ihnen zu misstrauen.