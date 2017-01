2017 ist ein entscheidendes Jahr

Abschottung kann keine Lösung sein. Das weiss auch Trump, das wissen auch seine Berater nur zu gut. Nur offene Märkte, das zeigt auch die historische Erfahrung aus den Anfängen des vergangenen Jahrhunderts, sind ein Garant für mehr Wohlstand. Abschottung fördert die Falschen, sie verhindert Innovation und schadet letztlich allen.

Es braucht also politische Korrekturen. Ob das mehr Sozialstaat heisst, wie nach dem Modell der Nordeuropäer, oder weniger Staat, wie in den USA unter Reagan, darüber scheiden sich die Geister – auch am WEF. Die britische Premierministerin Theresa May hat es am Donnerstag an ihrer Rede am WEF für ihr Land so formuliert: Es geht darum, das zu retten, was funktioniert und sich von dem zu verabschieden, was nicht funktionierte.

Viel ist die Rede von einer neuen Weltordnung. Von einer multipolaren Weltordnung, die am Entstehen ist. 2017 wird auch in dieser Hinsicht ein entscheidendes Jahr. Nicht nur für die USA. In Deutschland und in Frankreich haben es die Wähler in der Hand, zu entscheiden, ob sie weiterhin an die liberal-demokratische Idee glauben. In England wird der Brexit die grosse Zäsur für Europa zur Folge haben. Russland und China lauern bereits, um ihren Einfluss in der Welt zu vergrössern. Wie isolationistisch die Aussenpolitik Trumps wirklich sein wird, wird sich bald zeigen. Wie es mit dem nordatlantischen Verteidigungsbündnisses Nato weitergeht, auch.

Es braucht wohl keine Stafzölle

Die Ära Trump steht bevor. Gut möglich, dass es besser herauskommt, als viele befürchten. Zunächst hat „The Donald“ zum Glück auch fähige Männer in sein Kabinett gewählt. Die angekündigte Wirtschaftspolitik mit hohen Investitionen in Infrastrukturprojekten und tieferen Steuern für Unternehmen könnte funktionieren. Das Ganze kann kaum ohne einen weiteren Anstieg der Staatschulden geschehen.

Dieser „Trump-Effekt“ sieht man ja jetzt schon an den Börsen. Die Anleger wetten auf einen weiteren Anstieg der Aktien, denn die Notenbank wird wohl die Zinsen nicht so rasch ansteigen lassen. Mittelfristig hat die Wirtschaftspolitik auch zur Folge, dass der Dollar geschwächt wird, was wiederum für die US-Exportindustrie gut ist. Es braucht dann gar keine Strafzölle, damit das Wachstum der wichtigsten Volkswirtschaft angekurbelt werden kann.

Die Schweiz muss ein besonderes Auge auf diese Entwicklungen haben. Sie profitiert wie kaum ein anderes Land von der Globalisierung. Der Schweizer Franken wird in so einem Umfeld noch lange als sicherer Hafen für die ganze Welt dienen. Wir sind nicht zuletzt auch mit unseren starken, international tätigen Konzernen abhängig von den Entwicklungen in den USA. Es kann uns deshalb nicht gleich sein, was dort passiert.

Es kann uns aber auch nicht egal sein, wenn ein Trump mit seinen rassistischen und frauenverachteten Äusserungen zu viel Geschirr zerschlägt und die faschistoiden Bewegungen in anderen Teilen der Welt Auftrieb erhalten. Wir können uns aber auch nicht zurücklehnen, der Dinge harren und angewiedert auf den neuen Herrn im Weissen Haus zeigen. Sondern wir müssen unabhängig davon daran arbeiten, dass die Rahmenbedingungen für die Unternehmen hierzulande nicht verschlechtert werden. Und wir dürfen auch hierzulande die Bedürfnisse des Mittelstandes nicht ausser Acht lassen.