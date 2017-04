Wir leben in einer Zeit der Re-Nationalisierung – wenigstens der Mentalitäten. Kürzlich (am 4. März 2017) hat das um Volksanerkennung lechzende deutschschweizerische Fernsehen zum dritten Mal einen Abend angeboten, in dem hundertprozentige (!) Schweizer Musik zu hören sei. Gibt es so was überhaupt? Gerade Musik und viele, viele andere Bereiche leben doch von transnationalem Austausch und machen in Verarbeitung von Anderem etwas Eigenes. Selbst urchige Volksmusik sollten wir als Weltmusik begreifen und schätzen.

Werden wir starken Trends ausgesetzt, wäre es gut, zu wissen, was ihre Ursachen sind, damit wir ihnen nicht völlig unterworfen sind. Wo liegen die Ursachen der Re-Nationalisierung, die sich in vielen Varianten regt: auf dem europäischen Kontinent, dann auf der britischen Insel in einer englischen und einer schottischen Variante und brutal und dumm in Trumps Amerika. Überall die gleichen Wurzeln?