Erstmals haben Richter anerkannt, dass der Klang von Kirchenglocken zu nah am Schlafzimmerfenster bereits in bescheidener Lautstärke problematisch ist. Weil ein solches Urteil nun vor das Bundesgericht in Lausanne weitergezogen wird, könnte es demnächst zu einem Urteil mit Präzedenzcharakter kommen. Stützen die Bundesrichter aktuelle Entscheide in den Kantonen Zürich und Bern, so könnten Kirchenglocken landauf, landab verstummen, zumindest in der Nacht. Werfen sie die Entscheide um, so werden die Glocken wohl weiterhin in der Nacht klingen.