Erklären kann man post festum irgendwie alles. Hillary Clintons Unbeliebtheit liegt auf der Hand. Und der Wille zum Change ebenfalls. Sieht aber recht oberflächlich aus. Gibt es rationale Gründe? Donald Trump – der Hoffnungsträger? Welche Hoffnungen? Wenn es schliesslich auch hier die Ökonomie wäre? Und zwar die grosse Linie der letzten 20 Jahre, mindestens.

Wir leben in der Tief- oder gar Negativzinsphase. Es steht jede Menge Liquidität zur Verfügung. Die EZB und andere Zentralbanken geben Liquidität gratis ab, gleichzeitig verhängen sie Strafzinsen, wenn die Banken das Geld wieder bei ihnen parken wollen.

Nicht die Zinsen sind entscheidend für die Fremdfinanzierung

Technisch ausgedrückt: Der Transfer in die Produktivwirtschaft gelingt nicht. Denn die Zinsen gesenkt hat die Notenbank, weil sie die Versorgung der Wirtschaft mit Krediten nicht gefährden wollte. Die Kosten der Fremdfinanzierung sind also rekordtief. Und trotzdem werden von den produzierenden Unternehmen kaum Kredite nachgefragt. Warum das so ist, erklärt die alte Binsenwahrheit, dass für einen Unternehmer nicht die Kosten der Kreditaufnahme entscheidend sind, sondern die Nachfrageerwartungen. Ob er sich verschuldet oder nicht, hängt nicht davon ab, wie viel Zins er zahlen muss, sondern primär davon, ob er erwarten darf, dass die Konsumenten seine Produkte auch abnehmen. Und dies nimmt er offenbar nicht an. In Europa nicht und in den USA auch nicht. Dass die Leute sparen – oder kaufen können –, hat verschiedene Gründe. Man hat ihnen unter anderem auch gesagt, dass sie fürs Alter sorgen sollen. Und am einschneidendsten ist wohl die Austeritätspolitik der Staaten. Sie fahren die Sozial-Transfers zurück, wollen Schulden tilgen und Steuern senken. Für Unternehmen vor allem, oder für diejenigen, die allenfalls noch zahlen könnten.