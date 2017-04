Doch was am Abend zuvor, am Tag des Anschlags passierte – in der Stadt wie auch in den sozialen Medien – war schlicht bewundernswert: Gelebte Solidarität. Menschlichkeit. Via Twitter boten Dortmunder gestrandeten Fans der Auswärtsmannschaft Schlafplätze an, Monaco-Anhänger skandierten im Stadion minutenlang «Dortmund, Dortmund». Eingefleischte Schalker, die zu normalen Zeiten kein gutes Wort für Dortmunder übrig haben, solidarisierten sich. Man rückte zusammen. Überall im Land.

Uefa hin, Niederlage her: Wenn es wirklich ernst wird, das ist die Botschaft von Dortmund, stehen wir zusammen. Es ist eine grossartige Botschaft.