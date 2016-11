Was für eine Wahlnacht. Alle hatten sich auf eine frühe Entscheidung zugunsten Hillary Clintons eingestellt. Doch dann zeigte sich: Es wird knapp, sehr knapp. Als Ohio und dann auch der grosse Swing-State Florida zu Donald Trump kippten, wurde das Undenkbare denkbar. An den Börsen drehten die Indikatoren nach unten, die mexikanische Währung stürzte ab. Um 4 Uhr Schweizer Zeit sah die Prognose der «New York Times» Trumps Siegeschance erstmals bei über 50 Prozent. Die sozialen Medien überschlugen sich, am TV sah man ungläubige Experten – auf diesen Fall waren sie nicht vorbereitet. Dann war klar: Es ist passiert. Der Anti-Politiker Trump hat die Wahl gegen Profi-Politikerin Clinton gewonnen.