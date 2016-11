Wer hierzulande über verspätete Züge klönt, jammert auf sehr hohem Niveau. Zumindest im Vergleich zu dem, was sich Zugreisende in Italien gefallen lassen müssen. Das fängt mit dem eher schrägen Problem an, dass es ausserhalb der Region Trentino nicht möglich ist, ein Billett für eine Fahrt von Trento ins Val Sugana zu lösen. Weiter gehts damit, dass Reisende glücklich sind, wenn sie nur eine Viertelstunde zu spät ankommen.

Im hinter Venedig gelegenen Friaul sind Verspätungen von rund einer halben Stunde die Regel. Wie lange man auf einen Zug warten muss, wird zwar am Bahnhof regelmässig über die Lautsprecher mitgeteilt. Was total fehlt, ist ein Hinweis, ob man schneller am Ziel eintrifft, wenn man anstelle des verspäteten Schnellzugs den mehr oder weniger pünktlichen Bummelzug wählt. Damit erreicht man Mestre rund 50 Minuten später als mit dem Schnellzug. Theoretisch. Denn auch der Bummler fährt eine Verspätung ein. Er ist wegen des Ausfalls des Schnellzugs derart überfüllt, dass Reisende kaum aus- und einsteigen können. In Italien gilt halt noch immer: Der Dumme fährt mit dem Zuge.