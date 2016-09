Die Ewigkeit dauert sehr lange – besonders gegen Ende. Schade hatte das Woody Allen zu «normalen» Zeiten gesagt. Es hätte heute besser gepasst: Die Zinsen scheinen uns seit einer Ewigkeit tief zu sein. Und sie haben immer wieder gezeigt, dass diese Ewigkeit noch nicht zu Ende ist.

«Wir leben in interessanten Zeiten» – an Investorenkonferenzen wird jede zweite Rede so eröffnet oder geschlossen. Gemeint ist damit, dass Anleger kaum mehr Ertrag finden, ohne grosse Risiken einzugehen. Dieser Notstand lässt sie Schuldnern, die ihnen geliehenes Geld (fast) sicher zurückzahlen, Zinsen zahlen, um ihnen einen Kredit geben zu dürfen. Erschaffen haben diese verkehrte Welt Null- und Negativzinsen, die die Notenbanken nach Ausbruch der Krise von 2008 zur Stützung der Wirtschaft einführten. «Interessant» ist sicher untertrieben. Richtig wäre «irr» – aber für Reden weniger geeignet, weder als Eröffnung noch als Ausstieg.

Der verpasste Ausstieg aus interessanten Zeiten

Ausstieg wäre dabei seit langem das Stichwort. Dass ein «kalter Entzug» vom billigen Geld ohne Achterbahnfahrten der Börsen unmöglich ist, war nach der Rezession 2008/09, der schärfsten seit den 1930er-Jahren, allen klar. Aber eine Erhöhung der Dosis? Nullzinsen genügten bald nicht mehr. Die Notenbanken legten mit unkonventioneller Geldpolitik nach, kauften Wertschriften für Hunderte von Milliarden: 2009 die US-Notenbank, 2012 die Bank of Japan, 2015 die Europäische Zentralbank (EZB). Die erwartete Euroschwemme im Frühjahr 2015 war der Grund, weshalb die Schweizerische Nationalbank (SNB) im Januar 2015 den Mindestkurs für den Euro von 1.20 Franken fallen liess.

In diesen «interessanten» Zeiten war oft zu hören, weiter könnten die Zinsen nicht sinken. Sie sanken aber weiter. Man fühlte sich an Fraktale erinnert, selbstähnliche Strukturen – wie ein Romanesco-Blumenkohl: Die Formen miniaturisieren sich, aber bleiben identisch. Egal wie

nah die Nulllinie kam, die Restdistanz sah wieder aus wie der ganze Zins-Rückgang im letzten Jahrzehnt. Statt 4 Prozent betrug die Schrumpfung einfach 0,4 Prozent. Und als sie da war, die Grenze, jenseits derer sich die Ökonomie hätte auflösen sollen, was geschah da? Nichts. Wir fanden uns auf der anderen Seite wieder, aber keine Spur von Parallelwelt. Die Banken stöhnten, aber trotz gedrehtem Zins-Vorzeichen stand ihr Geschäft nicht kopf. Allerdings zahlen unterdessen immer mehr Investoren Negativzinsen. Denn die Liquidität nahm dank Deviseninterventionen der SNB zu, die Ausnahmen von den Negativzinsen nahmen ab. Gemäss Credit Suisse hat die Notenbank Mitte 2015 pro Quartal knapp 300 Millionen Franken über Gebühren auf bei ihr geparktem Geld eingenommen. Jetzt sind es 360 Millionen. Lange kann es so nicht weitergehen. Auch das wurde oft gesagt. Das heisst aber nicht, dass es nicht irgendwann stimmt.

Steigen die US-Zinsen, muss die Welt nachziehen

Zaghafte Normalisierungszeichen aus den USA kamen 2013, die Wertschriftenkäufe wurden nicht mehr ausgedehnt. Auch bei den Zinsen waren die USA Pioniere: Im Dezember 2015 erhöhten sie die Leitsätze erstmals seit der Krise. Eine zweite Anhebung blieb aus. Selbst in der Eurozone gibt es Hinweise: Die EZB hat vor zwei Wochen wider Erwarten nicht mehr Geld gedruckt. Die Renditen deutscher Staatsanleihen krochen sofort über die Nulllinie. Noch immer glauben zwar nur 15 Prozent der Experten, dass die US-Notenbank den Schritt in der Sitzung von heute Mittwoch wagt. 54 Prozent erwarten ihn für Dezember, zeigt eine Bloomberg-Umfrage. Aber der Handlungsdruck steigt, sagt Franck Dixmier, Anleihenchef von Allianz Global Investors: Mit Erreichen der Vollbeschäftigung gingen die Argumente aus, alles beim Alten zu lassen.

Steigen die US-Zinsen, dürften auch jene in Europa den Tiefpunkt hinter sich haben. Denn wird Gläubigern in den USA mehr Zins geboten, müssen Schuldner im Rest der Welt nachziehen. Geld schläft nie, es fliesst rastlos dorthin, wo Profit ist. Der Dollar zöge zudem an. Die EZB müsste also die Zinsen nicht weiter senken, um den Exporten über einen schwächeren Euro zu helfen. Für die Schweiz, die sich langsam an das Niveau von 1.10 Franken/Euro gewöhnt, würde zumindest der Frankenschock verebben. Endlich. Denn die eineinhalb Jahre, die er nun nachwirkt, fühlen sich an wie eine halbe Ewigkeit.