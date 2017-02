Wer hat Angst vor wem? Rhetorisch hat Donald Trump im Ringen mit der Pharmalobby klar das Heft in der Hand. Der US-Präsident bläst den hoch bezahlten Pharmachefs den Marsch: Runter mit den Preisen, her mit den Jobs! Die Bosse geben sich zurückhaltend bis schüchtern. Roche-Chef Severin Schwan sagte gestern, er wäre interessiert daran, Trump zu treffen, wenn es eine Gelegenheit gäbe. Novartis-Chef Joseph Jimenez war bereits im Weissen Haus. Doch ist der laute Trump wirklich am längeren Hebel? So eindeutig ist das Machtgefälle zwischen der Industrie und dem US-Präsidenten nicht.

Beide Seiten wissen, dass es bei der Pharma um eine Schlüsselindustrie geht: Sie ist forschungs- und wertschöpfungsintensiv – darum bringt sie Wohlstand im Standortland. Deutlich sichtbar wird das in der Schweiz, wo sich die Pharmaindustrie mit einem Pro-Kopf-Umsatz von über 600 000 Franken als der mit riesigem Abstand produktivste Zweig der Wirtschaft erweist.

Man darf bezweifeln, dass Donald Trump der erste US-Präsident sein wird, welcher der Pharmalobby wirklich an den Kragen geht. Noch vor wenigen Jahrzehnten stand die Apotheke der Welt in der Rhein-Region. Inzwischen ist sie in die USA abgewandert und zu einem industriellen «Champion» geworden. Erfahrungsgemäss haben Politiker mit protektionistischen Veranlagungen ein besonderes Herz für Industriepolitik und die Pflege nationaler Champions. Das weiss auch die Pharmabranche: Sie überlässt dem Präsidenten die Rhetorik und bewahrt selber ruhig Blut.