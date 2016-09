Sobald ich diesen Text fertiggeschrieben habe, wird sie ihn mir nicht etwa um die Ohren hauen (was das einzig Richtige wäre) oder sich über die Unwahrscheinlichkeit seiner Wirkung lustig machen, nein, sie wird ihn lektorieren. Wohlwollend, liebevoll und fehlerfrei. Am Ende wird er besser sein, als ich ihn je hinbekommen hätte, und: «Nachtessen ist fertig!»

Die Arbeit (m)einer Frau ist meine Existenzgrundlage. Und das nicht etwa, seit wir eine eigene Familie gegründet haben, nein, das läuft so, seit ich denken kann: Mama regelt das. Und genau dort liegt das Problem: in der Unendlichkeit dieser Ungerechtigkeit. Unsere Kinder werden weiterleben, was wir ihnen vorleben. Diese unsägliche Rollenverteilung wird immer weiter wuchern: ohne Gleichberechtigung und ohne Ende. Das macht mir Angst. Dieses Unrecht wütet mitten unter meinen Liebsten, es findet in meiner eigenen Familie statt.

Kann ich überhaupt irgendwie etwas ändern?

Soll mein Sohn tatsächlich kaum auf eigenen Füssen stehen können, für alles und immer eine Frau im Hintergrund wissen, die ihm seinen Scheiss erledigt und ihn dabei gut aussehen lässt? Soll unsere Tochter nie genügend Zeit für ein selbstbestimmtes Arbeitsleben haben, weil sie im Mama-Papa-Kind-Spiel gefangen bleibt, ihr ganzes Leben lang? Woher nehmen wir Männer uns das Recht dazu, so unbewusst und gedankenlos durchs Leben zu laufen? Was versprechen wir uns davon? Wo führt uns das hin? Und jetzt, wo mir das plötzlich – Sie dürfen dreimal raten, auf wessen leisen Hinweis hin – klar geworden ist und mich in all seiner Konsequenz überrollt, kann ich das überhaupt irgendwie ändern?

Ich würde viel dafür geben, dies alles so eindringlich erläutern zu können, dass Sie, liebe Männer, sich davon angesprochen fühlen und mithelfen, die unendlich wichtige Korrektur dieser beängstigenden Situation anzupacken. Denn für ein Mal sind wir ganz auf uns gestellt: Wir sind die Einzigen, die unser Verhalten ändern können. Ich, jedenfalls, habe mir vorgenommen, mich zu ändern. Statt weiter theoretische Phrasen zu dreschen, beginne ich.

Mit dem Staubsauger.