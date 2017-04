Markstimmung: Schwe iz: Leicht negative Tendenz -- Wall Street: Negative Tendenz ( Dow Jones Index und S&P 500 Index knapp unter Rekordniveau – NASDAQ unter Druck ), Möglichkeit von 3 Zinserhöhungen im 2017 -- Gold wieder leicht über der Marke von 1‘200 US$ pro Unze (Aktuell: 1‘256)! Öl, schwingt sich nach oben (51.42 US$) -- Euro, verliert gegenüber dem US$ wieder an Boden (Dollarindex, höchster Stand seit 14 Jahren) –Dufry im "Schaufenster": Flughafen Zürich richtig "en vogue".

Anlagevorschlag: Der Höhenflug des Onlinegiganten Amazon (Börsensymbol: AMZN US) geht auch heute in die nächste Runde: +20.93% seit dem Jahresanfang. Trotz eines mehr als beeindruckenden Preisverlaufs sind die Wall-Street-Investoren weiterhin mehr als "scharf" auf diesen Titel. Seien wir uns nochmals bewusst, dass der Champion momentan zu einem enormen Kurs-/Gewinnverhältnis von über 184 Punkten gehandelt wird. Sicherlich wird diese Kennzahl innert den nächsten zwölf Monaten auf gut gefühlte 110 Punkte fallen, doch sollen Sie sich aller Euphorie dem Risiko bewusst sein, dass dieser Wert wirklich mehr als überwertet ist. Der mehrmals angeregte Kauf ist auf jetzigen Preisniveau nur von statten, wenn Sie dies in Kombination mit einem gedeckten Call-Verkauf vollziehen. Alles andere ist mit einem zu hohen Risiko verbunden. Haben Sie einfach Verständnis für mein Warnsignal. Ich empfehle Ihnen daher den 850 US$ Call auf den Oktober-2017-Termin: Die aktuelle Prämie beträgt 99.80 US$. Bei einem Aktienkurs von 906 US$ beträgt die Teil- Absicherung rund gut gefühlte 11% nach unten. Mit dieser Strategie begrenzen Sie Ihren Gesamtgewinn auf 5.3%, was einer annualisierter Rendite von 9.7% ohne Transaktionskosten entspricht. Würden Sie einen höheren Ausübungspreis (900 US$) wählen, veränderte sich die Absicherung nach unten auf 7.7%, dafür stiege die annualisierte Rendite auf 13.7% an. Ich würde auf die Karte mehr Sicherheit setzen.