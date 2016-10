Anlagevorschlag: Setzen Sie auf den Technologiegiganten • Prädikat: Technologie Wert mit enormen Drang nach oben (Marktkapitalisierung: 34.95 Milliarden US$) – Neue Höchstwerte in Sicht.

Investmentstrategie: Für konservative Anleger mit gedeckten Calls eine spannende Investmentalternative – Vorschlag: Kauf der Aktie (104.49 US$) und gleichzeitiger Call Verkauf mit Ausübungspreis von 100 US$ auf den Januar 2017 Termin. Einkassierte Prämie, 9.50 US$.