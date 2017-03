Markstimmung: Schweiz: Leicht negative Tendenz -- Wall Street in Topform (Dow Jones Index und S&P 500 Index fast auf Rekordniveau), Möglichkeit von 3 Zinserhöhungen im 2017– Heute Morgen, DJI Futures im leichten Minus (-27 Punkte) -- Gold wieder leicht über der Marke von 1‘200 US$ pro Unze (Aktuell: 1‘217)! Öl, schwingt sich nach unten (52.81 US$) -- Euro, verliert gegenüber dem US$ wieder an Boden (Dollarindex, höchster Stand seit 14 Jahren) -- VAT mit Topzahlen -- Flughafen Zürich mit Sensationszahlen – Bossard Holding mit Rekord