Alter Falter, werden einige jetzt sagen, 150 Kilometer für ein paar Schmetterlinge? Jetzt sind sie verrückt geworden! Ich halte dagegen: Verrückt wäre es gewesen, wenn wir die Reise zu den Monarchfaltern nicht gemacht hätten. Denn was wir in der mexikanischen Sierra Nevada, in Wäldern auf rund 3000 Metern über Meer, angetroffen haben, war etwas vom Beeindruckendsten, was ich in meinem Leben bisher gesehen habe.

Hier versammeln sich zwischen Ende Oktober und Anfang März Jahr für Jahr mehrere Millionen Monarchfalter auf einer Fläche von wenigen Fussballfeldern. Die Schmetterlinge suchen sich im Wald windgeschützte Stellen, rücken dicht zusammen und verpassen den Tannen ein orange-schwarz-weisses Kleid. Die Baumstämme und die grünen Tannennadeln sind oft nicht mehr zu erkennen. Und wenn ein Windstoss kommt oder Sonnenstrahlen durch die Bäume dringen, dann flattern tausende Falter gleichzeitig zwischen den Bäumen umher.

Per Autostopp von Hermosillo nach Guadalajara: Fahrer, Ortschaften und Landschaften in Bildern: