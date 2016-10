Rösti im Büro, Rösti im Auto unterwegs ins Berner Oberland und Rösti beim Zmittag auf dem Stockhorn: TeleBärn-Moderatorin Michelle Renaud lud den SVP-Chef und seine Frau Theres zur «Renaud-Tour» ein. Stets mit dabei: die Verwirrung. Hier die schönsten Szenen:

Erster Akt: In seinem Gemeindehaus Uetendorf («Gemeindepräsident ist ja mein eigentlicher Job») demonstriert Rösti rege Geschäftigkeit: «Kann ich dir noch etwas unterschreiben?», fragt er den Gemeindeschreiber. Immerhin: ein Praktikumsvertrag harrt da noch auf den letzten Verwaltungsakt. Sonst wirkt das Büro seltsam verwaist. Kein Wunder – befindet sich Rösti doch ständig auf Mission für seine SVP.

Zweiter Akt: Rösti wagt sich ans Steuer des für die Sendung gesponserten Offroader-Mercedes mit Hybrid-Antrieb. Er freut sich diebisch an dem mit Strom betriebenen Auto: «Ihr macht mich plötzlich noch gluschtig.» Dann lacht er und betont im selben Atemzug: Politisch könne er sich einen Hybrid aber keinesfalls leisten.

Dritter Akt: Ziel der Spritztour war eigentlich Erlenbach im Simmental. Doch Rösti, der Berner Oberländer und «local hero», fährt versehentlich nach Kandersteg. Entwaffnend ehrlich gibt er zu: «Ja, es ist schon die Frage, ob wir je am Ziel ankommen.» Eines vorneweg: Rösti hat es mit den beiden Frauen im Schlepptau dann doch noch geschafft.

Letzter Akt: abends daheim am Esstisch. Rösti telefoniert verzweifelt. Er hat seinen Schlüsselbund im Gipfelrestaurant vergessen. Doch «Potzhejejej»: der Leader der grössten und am straffsten geführten Schweizer Partei hat Glück: Die verlegten Schlüssel tauchen wieder auf. So viel Menschlichkeit ist sympathisch. Als politischer Gegner merke man sich jedoch: zwei Kameras und zwei Frauen genügen, um Rösti aus der Fassung zu bringen.

