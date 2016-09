Als meine Reise per Autostopp um die Welt immer näher rückte, heckte meine Mutter einen fiesen Plan aus: „Wir sollten Tom möglichst wenig besuchen gehen“, sagte sie zu meiner Freundin, meinen drei Schwestern und meinem Vater.

Ihr Kalkül: Dann habe ich schneller Heimweh und komme früher wieder nach Hause. Wenn ich im Family-Chat jeweils Fotos poste aus fernen Ländern, werden diese von meinem Mami zudem meist so kommentiert: „Dafür muss man nicht ans Ende der Welt reisen, das gibt es auch in der Schweiz!“



Mittlerweile bin ich seit mehr als 15 Monaten unterwegs und meine Mutter hat ihre Taktik aufgegeben. Sie, mein Vater und meine jüngste Schwester sind für zwei Wochen nach Alaska geflogen, um mich wieder einmal in die Arme schliessen zu können. Ich habe Tränen in den Augen, als ich die drei am Flughafen in Anchorage abhole.

Fantastisches Umfeld in der Schweiz

In den vergangenen Monaten bin ich mehreren Langzeit-Reisenden begegnet, bei denen ich das Gefühl hatte, dass sie vor etwas davonlaufen, dass sie vor ihrem Umfeld geflohen sind. Das ist ein legitimer Grund, um in die grosse weite Welt aufzubrechen. Bei mir war das aber nie der Fall. Ein guter Freund hat mir vor meiner Abreise gesagt: „Ich finde deine Pläne vor allem deshalb so bewunderswert, weil du hier glücklich bist und ein tolles Umfeld hast.“