Markstimmung: Schweiz positiv , Wall Street im leichten Plus, Zinserhöhung im Dezember 2016 sehr wahrscheinlich, circa 99% – Heute Morgen, DJI Futures im minimalen Minus (-25 Punkte) – Gold wieder unter der Marke von 1‘200 US$ pro Unze (Aktuell: 1‘176)! Öl, schwingt sich STARK oben (50.68USD) – Euro, verliert gegenüber dem US$ wieder an Boden (Dollarindex, höchster Stand seit 14 Jahren) – CS wieder unter 14 Franken (13.92), Trump Rally – SwissRe steigt über 90 Franken (92.15 Franken), halten – VAT mit Topzahlen – Spekulativer Kauf von Actelion

Anlagevorschlag: Volle Kraft voraus heisst es für den Hersteller der amerikanischen Kultmotorräder von Harley Davidson (Börsensymbol: HD US) und ein Ende dieses Höhenfluges ist nicht in Sicht. Schon von der tiefen Bewertung eines Kurs-/Gewinnverhältnisses von 15.89 Punkten wird diese Behauptung mehr als untermauert: Und das Ertragswachstum ist mehr als intakt. Sogar nach dem mehr als eindrücklichen Kursverlauf, kann der konservative Anleger weiter dieses Papiere erstehen und auf die Seite legen. Sogar die Dividendenrendite von 2.34% ist nicht zu verachten. Aufgrund dessen Höhe über 2%, können Sie das Unterfangen an die Hand nehmen. Wichtig: Die Reinvestition auf quartalsweiser Basis macht erst Sinn, wenn Sie eine Investitionssumme von 75 000 US$ an der Hand haben. Sonst würde ich die Dividende auf Ihrem Konto ansammeln lassen und einmal pro Jahr aus der Ausschüttung neue Papiere erstehen. Aufgrund meiner positiven Einschätzung, würde ich keine gedeckten Calls in Auftrag geben, da die Aufwärtsbewegung des Papieres mehr als intakt ist. Fazit: Topwert für den konservativen Investor.