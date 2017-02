Wir entschieden uns deshalb, in den Südosten Mexikos zu reisen und die Einheimischen vor Ort nach der Sicherheitslage zu fragen. Und da uns weder unsere Fahrer, noch Barbekanntschaften, noch die Rezeptionistin im Hotel von einer Grenzüberquerung abrieten, setzten wir unsere Reise wie geplant fort – zum Glück:



Die Grenzüberquerung verläuft problemlos. In Dörfern, in die sich kaum Touristen verirren, schenkt uns fast jeder ein Lächeln gepaart mit einem freundlichen «¡Hola!». Ein Fahrer lädt uns in sein Restaurant zu Kaffee und Kuchen ein, der nächste kauft jedem von uns einen Loli und als wir am Strassenrand sitzen, übergibt uns eine Maya-Familie einen selbstgemachten Bohnenkuchen. Beim Heimspiel des FC Coban Imperial ist die Stimmung zudem so gemütlich wie bei einem Match des FC Aaraus oder des FC Winterthurs – inklusive Wurst und Bier.

«Schlechte Menschen»

Einzig in der Kolonialstadt Flores sowie in Panajachel am Atitlan-See erleben wir Enttäuschungen: Es hat so viele ausländische Touristen, dass die Orte mit dem Rest Guatemalas nicht mehr viel zu tun haben. Solche Touristenmassen haben wir angesichts der EDA-Hinweise nicht erwartet. Unsicher fühlen wir uns an diesen touristischen Hotspots aber erst recht nicht.