Markstimmung: Schwe iz: Leicht negative Tendenz -- Wall Street: Kurzfristiges Ende des Höhenflug in Sicht ( Dow Jones Index und S&P 500 Index knapp unter Rekordniveau – NASDAQ unter Druck ), Möglichkeit von drei Zinserhöhungen im 2017 -- Gold wieder leicht über der Marke von 1‘200 US$ pro Unze (Aktuell: 1‘261)! Öl schwingt sich nach unten (47.51 US$) -- Euro, verliert gegenüber dem US$ wieder an Boden (Dollarindex, höchster Stand seit 14 Jahren) – VAT Group begeistert weiterhin – Checkpoint Software auf Rekordhoch

Anlagevorschlag: Die Webplattform Facebook (Börsensymbol: FB US) erreichte einen neuen Spitzenwert an der New Yorker Börse im Laufe der letzten Wochen. Mit einer Marktkapitalisierung von 405 Milliarden US$ erreicht das Unternehmen, welches von Mark Zuckerberg gegründet wurde, einen neuen Topwert. Ich würde versuchen, am Ende der Woche, wenn der Markt die temporären Tiefststände gesehen hat, ein paar Aktien von Facebook zu erstehen. Als Zielwert würde ich einen Kursstand von 132 US$ anstreben, wo ein Nachladen sich aufdrängen würde. Laut meinen Modellen sollte sich das Kurs-/Gewinnverhältnis von aktuell sehr hohen 40 Punkten auf 32 Punkte per 2018 reduzieren. Schon auf gutem Weg ist die Rendite auf das eingesetzte Eigenkapital von 17.26%, welche sich in den kommenden Jahren nochmals steigern wird. Per 2018 erwarte ich diese Kennzahl bei weit über 20%. Falls Sie sich nicht gedulden können, dürfen Sie mit gedeckten Calls schon heute den Einstieg wagen. Hier empfiehlt sich aus Kostenüberlegungen eine Mindesteinheit von 300 Aktien (Börsensymbol: FB US) zu erstehen und diese mit einem Strike-Kurs von 130 US$ auf sechs Monate zu verschreiben. Sicherlich geben Sie ein beträchtliches Aufwärtspotential auf, aber dafür erhalten Sie eine kostengünstige Absicherung für einen Höhenflieger der letzten Jahre. Eine Strategie ohne (Teil)-Absicherung würde ich dem konservativen Investor nicht empfehlen.