Die Karibik macht mit unserem kleinen Motorboot, was sie will: Mal rauf, mal runter, mal links, mal rechts – und mit jeder Welle landet eine gesalzene Ladung Meerwasser in meinem Gesicht. Ich habe Tränen in meinen zu Schlitzen verengeten Augen. Und wenn ich das Gemisch aus Meerwasser, Schweiss, Sonnencréme und Tränen mit meinem T-Shirt wegwische, wird es nicht besser. Denn auch das T-Shirt ist patschnass. So geht das eineinhalb Tage lang. Und da ich weder Buch, Smartphone noch sonst etwas Unterhaltsames aus meinem wasserdichten Sack hervorholen kann, habe ich viel Zeit zum Nachdenken. Oder besser gesagt zum innerlich Fluchen:





Platsch, Karibik im Gesicht – und ich verfluche den Typen am Hafen von Carti, der uns das kleine Motorboot vermittelt hat. Erstens, weil er uns zumindest hätte warnen können, dass die Karibik nicht immer so schön und ruhig ist, wie sie in den Hochglanz-Reisebroschüren dargestellt wird. Und zweitens, weil er uns sagt, dass die Fahrt an die kolumbianische Grenze mit dem Transportschiffchen rund acht Stunden dauert. Nach sieben Stunden Wellentanz ist Kolumbien aber noch immer so weit weg, dass wir unplanmässig auf Unterschlupf angewiesen sind in einem Dorf der Kunas, einem indigenen Volk, das hier auf Inseln in Holzhütten lebt.