Markstimmung: Schweiz , Wall Street im Höhenflug (Rekordniveau), Zinserhöhung im Dezember 2016 sehr wahrscheinlich – Heute Morgen, DJI Futures im Steigflug (+12 Punkte ) -- Gold wieder unter der Marke von 1‘300 US$ pro Unze (Aktuell: 1‘213)! Öl, schwingt sich nach oben (46.42 USD) -- Euro, verliert gegenüber dem US$ wieder an Boden (Dollarindex, höchster Stand seit 14 Jahren)-- CS wieder knapp unter 14 Franken (13.96), Trump Rally– SwissRe steigt über 90 Franken (92.55 Franken), halten – VAT mit Topzahlen – Richemont, Erholung an der Börse

Anlagevorschlag: Mit der Dividendenrendite eingeschlossen konnte der Valora (Börsensymbol: VALN SW) Aktionär in diesem Jahr bislang einen Rendite von über 45% einkassieren. Jetzt steht der Wert kurz vor dem Durchbrechen der Milliardengrenze an der Börse. Speziell ausländische Investoren stürzen sich auf das Unternehmen aus Muttenz. Insbesondere die starke Dividendenausschüttung vermag die Investoren zu begeistern. Mit einer Rendite von über 4% in harten Schweizer Franken ist die Begeisterung wohl mehr als klar und konsequent. Für uns Schweizer Anleger stechen hingegen die unternehmerischen Fortschritte ins Auge. Dabei überrascht die mehr als erfolgreiche Expansion des „Bretzelkönig“ Konzeptes, welches nicht nur in der Schweiz stattfindet, sondern auch in Deutschland und Frankreich von statten geht. Für mich eine Spur noch faszinierender ist die Kreditvergabe am Kiosk (Bob- Finance), welche durch Abgabe der entsprechenden Dokumente stattfindet. Das neue Konzept sorgt für stark niedrigere Abwicklungskosten, als aus bestehenden Netzwerken. Einziges Manko: Das Kurs-/Gewinnverhältnis ist knapp unter 20 Punkten. Halten Sie die Positionen und reinvestieren Sie die Dividendenausschüttung in neue Papiere.