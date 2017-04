Amazon sprengt alle Höchstmarken.

Markstimmung: Schwe iz: Leicht negative Tendenz -- Wall Street: Negative Tendenz ( Dow Jones Index und S&P 500 Index knapp unter Rekordniveau – NASDAQ unter Druck ), Möglichkeit von 3 Zinserhöhungen im 2017– -- Gold wieder leicht über der Marke von 1‘200 US$ pro Unze (Aktuell: 1‘258)! Öl, schwingt sich nach unten (49.99 US$) -- Euro, verliert gegenüber dem US$ wieder an Boden (Dollarindex, höchster Stand seit 14 Jahren) –Dufry im "Schaufenster": Flughafen Zürich "en vogue".

Anlagevorschlag: Volle Kraft voraus lautet die Devise bei Amazon (Börsensymbol: AMZN US), welcher trotz eines Zuwachs von +50.29% innert einem Jahr weiterhin in der Gunst der Anleger steht. Mit einer Marktkapitalisierung von 425 Milliarden US$ spielt der Gigant aus den USA in der weltweiten Champions League. Eines sollten wir uns in aller Klarheit bewusst sein: Das aktuelle Kurs-/Gewinnverhältnis liegt bei astronomisch hohen 180 Punkten. Im kommenden Jahr wird diese Kennzahl auf 116 Punkte fallen. Die Rendite auf das eingesetzte Eigenkapital beträgt 12.29% und sollte im kommenden Jahr sich leicht verbessern. Laut meinen Modellen wird der Gewinn pro Aktie sich im 2017 um +54.82% erhöhen und noch eklatanter fällt diese Zahl noch stärker aus, +68.22%. Aus der Optik eines konservativen Investors, würde ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht weitere Positionen erstehen ohne Absicherung. Einzig mit gedeckten Calls und einem sehr tiefen Ausübungspreis, würde ich heute ein neues Engagement eingehen. Die Laufzeit würde ich mindestens auf sechs Monate in Bearbeitung geben, damit der Puffer dementsprechend tief ausfällt. Das Unternehmen begeistert mehr denn je und hat eine mehr als glänzende Zukunft vor sich. Der Anlagehorizont liegt bei drei Jahren. Ich würde aufgrund der mehr als sportlichen Bewertung ohne Absicherung nicht agieren, weil die Absturzgefahr mehr als latent vorhanden.