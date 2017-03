ALSO Holding: +38% im 2017

Markstimmung: Schwe iz: leicht negative Tendenz -- Wall Street im Höhenflug ( Dow Jones Index und S&P 500 Index knapp unter Rekordniveau ), Möglichkeit von 3 Zinserhöhungen im 2017 -- Gold wieder leicht über der Marke von 1‘200 US-$ pro Unze (Aktuell: 1‘213)! Öl schwingt sich nach oben (48.80 US-$) -- Euro verliert gegenüber dem US-$ wieder an Boden (Dollarindex höchster Stand seit 14 Jahren) – Dufry: Volltreffer mit Gewinnprognose – Bossard Holding mit Rekord.

Anlagevorschlag: Der mehrmalige Weckruf in Sachen ALSO Holding (Börsensymbol: ALSN SW) hat sich für Sie richtiggehend gelohnt: Mit einem Zuwachs von +37.60% seit dem Jahresanfang geht der Titel schnurstracks Richtung 128 Franken, meinem mehr als optimistischen Kursziel per Ende Jahr. Mit der Dividendenerhöhung und einer mehr als durchdachten Expansionsstrategie vermag der 1.6 Milliarden-Franken-Wert die Börsianer richtiggehend zu begeistern. Jetzt gilt es, die Nerven zu behalten und den Reigen an der Börse von der Seitenlinie aus zu betrachten. Immer mehr ausländische institutionelle Anleger sind nun richtiggehend begeistert vom Schweizer Milliarden-Titel und kaufen in geringen Mengen für ihre Anlageprodukte zu. Aufgrund der Marktkapitalisierung gibt es noch keine Absicherungsinstrumente. Hingegen würde ich die Dividendenausschüttung verwenden, um neue Papiere zu erstehen, falls Ihr Gesamtinvestment in diesem Titel über 50 000 Franken beträgt. Unter dieser Zahl würde ich hingegen aus Kostengründen die Dividende nur auf zweijährlicher Basis erstehen. Der Titel passt weiterhin in das Anlageportfolio eines konservativen Anlegers. Die Aktie ist fundamental günstig bewertet.