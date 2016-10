Ein Autofahrer hat sich am Montagnachmittag in Zürich-Wollishofen einer Polizeikontrolle entzogen: Weil der Lenker mit massiv übersetzter Geschwindigkeit über die Autobahn A3 und anschliessend durch Dörfer am linken Zürichseeufer bretterte, musste die Polizei die Verfolgungsjagd aus Sicherheitsgründen abbrechen.