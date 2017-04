Das Kokain gehörte dem "Clan del Golfo", dem grössten Verbrechersyndikat in Kolumbien. Es war unter Metallschrott versteckt worden.

Die Drogenladung von 6,2 Tonnen habe in Europa einen Marktwert von 200 Millionen Euro, schrieb Santos. In Kolumbien wurden in diesem Jahr bereits insgesamt 103 Tonnen Kokain beschlagnahmt, erklärte Verteidigungsminister Luis Villegas in Barranquilla.