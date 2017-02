Das verlautete am Freitag aus Polizeikreisen. Der Angreifer sei dabei schwer verletzt worden. Ein weiterer Polizeivertreter sagte, der Mann habe versucht, einen anderen Soldaten anzugreifen und in das zum Museum gehörende Geschäft zu gelangen.

Polizeiangaben zufolge wurde das Gelände um das Museum evakuiert. Das Innenministerium sprach von einem "ernstzunehmenden Zwischenfall". Eine Louvre-Sprecherin sagte, das Museum sei vorübergehend geschlossen. Es komme niemand mehr rein oder raus.

Wegen der Anschlagsgefahr patrouillieren in der französischen Hauptstadt an vielen Orten Soldaten, unter anderem vor Touristenattraktionen wie dem Louvre. Seit den Anschlägen vom 13. November 2015 gilt in Frankreich zudem der Ausnahmezustand.