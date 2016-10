Die Berufsfeuerwehr der Rettung Basel-Stadt hat am Samstagmittag fünf Personen von der blockierten St. Alban-Fähre an Land gebracht. Die Fähre war aufgrund eines technischen Defekts auf dem Rhein stehen geblieben und konnte nicht mehr manövriert werden, wie die Basler Polizei am Samstag mitteilte.

Gegen 12.50 Uhr hatte sich demnach die Rolle, welche die Fähre am Stahlseil über den Rhein fahren lässt, aus ungeklärten Gründen verkeilt. Die Fähre konnte danach nicht mehr aus eigener Kraft bewegt werden und blieb in der Mitte des Rheins stehen.

Die alarmierte Berufsfeuerwehr evakuierte alle fünf Personen die sich zu diesem Zeitpunkt an Bord befanden auf das Beiboot der Feuerwehr und brachte diese sicher an Land. Anschliessend wurde die Rolle durch einen Höhenretter der Berufsfeuerwehr («Höhenretter») wieder im Seil eingehängt und die Fähre konnte ihre Fahrt fortsetzen.

Während der gesamten Einsatzdauer war der Rhein auf dem entsprechenden Abschnitt für die Schifffahrt gesperrt. Es kamen keine Personen zu Schaden.

Ein ähnlicher Zwischenfall hatte sich am bereits vergangenen Montag ereignet. Die Feuerwehr holte dabei 16 Personen von der Fähre.