Ein junger Mann ist in der Nacht auf Sonntag beim Claraplatz im Kleinbasel von einem Unbekannten angegriffen worden. Er begab sich in der Folge verletzt in die Notfallstation. Der Täter gehörte zu einer Gruppe, die dem 22-Jährigen zuvor hatte Drogen verkaufen wollen.

Der Mann hatte gegen 3.30 Uhr bei einem Döner-Lokal eingekauft und ging zu seinem abgestellten Velo, wie die Basler Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilte. Dabei wurde er von einem Unbekannten aus der Gruppe auf Englisch angesprochen.

Als der 22-Jährige das Drogen-Angebot ablehnte, habe ihm einer der Männer heftig ins Gesicht geschlagen. Der Angegriffene wehrte sich mit einem grossen Veloschloss und flüchtete mit dem Velo. Am Montagnachmittag erstattete er Anzeige. (sda)