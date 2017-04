Rabenschwarzer Tag gestern für Franz Benz. «Um 6.55 Uhr läutete bei uns das Telefon. Dann ging es mir ganz schlecht. Jetzt habe ich mich ein bisschen erholt nach einem Kaffee», sagte er gestern Nachmittag zur bz. Der Eigentümer der Liegenschaften an der Kasernenstrasse 16 und 18 vis-à-vis der Truppenunterkunft in Liestal musste am Morgen mit ansehen, wie sein Gebäude mit dem Restaurant zur Kanonenkugel lichterloh brannte.

Baubewilligung lag schon vor

Dieses und das anliegende Haus sollten bald innen vollständig ausgehöhlt werden. Sie stehen laut Benz unter Denkmalschutz. Geplant war, die Gebäude neu auszubauen und im Dezember das «Kanonenkügeli», das letzten Freitag «Austrinkete» gefeiert hat, wieder zu eröffnen; daneben ebenfalls eine kleine Bar, die Benz’ Sohn auch künftig führen soll. Dieser wohnte bis vor kurzem in den beiden Häusern. «Mein Sohn hat in der Nacht auf Mittwoch erstmals wieder bei mir zu Hause geschlafen», so Franz Benz und meint erleichtert: «Gottlob waren die Häuser leer.»



Benz’ Pläne wurden mit dem gestrigen Brand durchkreuzt. «Momentan habe ich keine Ahnung, wie es weitergeht.» Dabei lag die Baubewilligung vor, die Finanzierung war gesichert. Der Architekt war vor Ort. Nun muss erst die Forensik ihre Arbeit machen, bis sie das Gebäude freigeben kann. Franz Benz windet den Feuerwehrleuten und Spezialisten ein Kränzchen: «Sie haben vorbildlich gearbeitet.»

Nach Brandursache wird gesucht

Der Brand brach nach 6 Uhr aus. «Um 6.21 Uhr kam bei uns der Alarm herein», schildert Adrian Gaugler, Mediensprecher der Baselbieter Kantonspolizei. Die ausgerückte Stützpunktfeuerwehr Liestal brachte das Feuer rasch unter Kontrolle. Dennoch brannte der komplette Dachstock des Restaurants zur Kanonenkugel aus. Personen kam nicht zu Schaden.

Wo genau in der Liegenschaft der Brand ausgebrochen ist, werden die Ermittlungen zeigen. Auch die Brandursache ist noch unbekannt. «Dies ist der polizeiliche Teil», erklärt der Baselbieter Feuerwehrinspektor, Werner Stampfli.

In der Regel dauere das ein paar Tage. Die Gebäudeschätzer der Basellandschaftlichen Gebäudeversicherung sind daran, die Schadensumme zu beziffern, die im sechsstelligen Bereich liegen dürfte. «Dank dem hocheffizienten Feuerwehreinsatz entstand kein Totalschaden und brannte die Liegenschaft 18 nicht bis auf die Grundmauern nieder», konstatiert Stampfli. Auch sei das anliegende Gebäude kaum betroffen.



Die Stützpunktfeuerwehr Liestal war mit einem kompletten Löschzug am Brandort: 26 Leute samt Gerätschaften. Grossalarm wurde nicht ausgelöst. Auch Sanität, Polizei und Spezialisten waren vor Ort. Rekruten aus der benachbarten Kaserne wurden aufgeboten, um den Verkehr zu regeln. Die Kasernenstrasse war längere Zeit gesperrt.

Die Flammen, die gestern Morgen gen Himmel züngelten, waren in der ganzen Umgebung sichtbar. Ein paar Stunden nach dem Feuerwehreinsatz qualmte es immer noch aus dem Dachstuhl. Es stank nach Rauch und Verbranntem. Ein Abschnitt der Kasernenstrasse war mit Ziegelteilen übersät. Durch die grosse Hitze zersplitterten die Dachziegel und fielen herunter.